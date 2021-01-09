TV8'de bu akşam Survivor 2021'in ilk bölümü yayınlanacak. Survivor'ın hangi günler yeni bölümleri yayınlanacağı henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz hafta TV8'de Exxen platformunda yer alan dizilerin ilk bölümleri yayınlanmıştı. İşte TV8 yayın akışı 9 Ocak 2021...

TV8 YAYIN AKIŞI