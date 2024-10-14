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        Haberler Bilgi Spor TV8 CANLI MAÇ İZLE HD: UEFA Uluslar Ligi İzlanda Türkiye milli maçı TV8 canlı izle ekranı | 14 Ekim TV8 yayın akışı ve frekans bilgileri

        TV8 canlı izle şifresiz! TV8 canlı yayın frekans bilgileri ile İzlanda Türkiye milli maçı izle HD

        TV8 canlı izle İzlanda Türkiye maçını takip etmek isteyen futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Polonyalı hakem Damian Sylwestrzak düdük çalacak. Geri sayım sürerken milli maç canlı izle linki yanı sıra 14 Ekim TV8 yayın akışı ve frekans bilgileri için araştırmalar hız kazandı. İşte, UEFA Uluslar Ligi İzlanda Türkiye milli maçı TV8 canlı izle ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 08:54 Güncelleme: 14.10.2024 - 11:25
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        • 1

          Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında İzlanda ile kozlarını paylaşacak. Milli maç TV8 canlı izle ekranı ile takip edilecek. Heyecan dolu karşılaşmaya kısa süre kala milli maç canlı izle linki için araştırmalar hız kazandı. Futbolseverler için 14 Ekim TV8 yayın akışı, İzlanda Türkiye maçı canlı izle linki ve mücadeleye ilişkin tüm detayları haberimizde derledik. İşte, TV8 canlı izle ekranı ve frekans bilgileri…

        • 2

          İZLANDA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          İzlanda-Türkiye maçı, 14 Ekim 2024 Pazartesi günü yani bu akşam İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki bulunan Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak.

          Saat 21:45'te başlayacak mücadelede Polonya Futbol Federasyonundan Damian Sylwestrzak düdük çalacak.

        • 3

          İZLANDA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

          İzlanda-Türkiye maçı, TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 4

          MİLLİ MAÇ CANLI İZLE EKRANI

          Aşağıda yer alan link aracılığıyla milli maçı canlı ve şifresiz olarak takip edebilirsiniz.

          https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

        • 5

          TV8 YAYIN AKIŞI | 14 EKİM PAZARTESİ

          06:00 Dizi

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

          08:30 Aramızda Kalmasın / Canlı

          11:00 MasterChef Türkiye

          13:45 Gazete Magazin / Canlı

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

          20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

          21:45 İzlanda - Türkiye / Canlı

          00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          02:30 Aramızda Kalmasın

          04:30 Gazete Magazin

        • 6

          TV8 FREKANS BİLGİSİ

          UYDU

          Türksat 4A Uydusu

          Frekans: 12356 MHz

          Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

          Symbol Rate: 7100 Ksym/s

          Fec: 2/3

        • 7

          UYDU

          Türksat 4A Uydusu

          Frekans: 12346 MHz

          Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

          Symbol Rate: 9600 Ksym/s

          Fec: 3/4

        • 8

          KABLO TV

          Kablo TV hizmeti verilen illerde S 34

          DIGITURK

          Kanal 28

          D-SMART

          Kanal 28

          TELEDÜNYA

          HD: 29.KANAL

          SD: 907.KANAL

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