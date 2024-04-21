TV yayın akışı: Bugün TV'de hangi dizi ve filmler yayınlanacak? Star TV, Kanal D, Show TV, TRT1 tv yayın akışı listesi
Pazar günleri birbirinden iddialı yapımlar yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. Akşam kuşağının yanı sıra gündüz ekranlara gelen yapımlarda ilgiyle takip ediliyor. Peki Bu akşam Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, TV8 neler var? İşte, 21 Nisan Pazar. TV yayın akışı…
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21 Nisan TV yayın akışı, televizyon kanalları tarafından paylaşıldı. Dizi tutkunları bugün yayınlanacak dizi, film ve programları merak ediyor. Bugün hangi dizi ve filmler var? İşte, 21 Nisan Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1 yayın akışı bilgisi…
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KANAL D
13:45 Arda İle Omuz Omuza
14:45 Taş Kağıt Makas
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 İnci Taneleri
TRT1
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:15 3'te 3
01:30 Mehmed: Fetihler Sultanı
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TV8
16:30 Çarkıfelek / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm
00:15 %100 Futbol
01:15 Son Karar
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ATV
15:40 Kardeşlerim
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Aldatmak
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SHOW TV
20:00 Korkusuz Korkak
21:45 En Büyük Şaban
23:45 Bahar
02:30 Korkusuz Korkak