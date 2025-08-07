Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 7 AĞUSTOS 2025 || Bugün TV'de ne var, Viking-Başakşehir maçı hangi kanalda? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listesi

        Bugün televizyonda neler var, Viking-Başakşehir maçı hangi kanalda? 7 Ağustos 2025 TV yayın akışı listesi

        TV yayın akışı 7 Ağustos 2025 Perşembe günü için araştırılmaya başlandı. Bugün yayınlanacak yapımları merak eden seyirciler ''Bugün TV'de ne var?'' sorusunu gündeme taşıdı. Kanalların yayın akışlarına göre, bugün yerli ve yabancı filmlerin yanı sıra yarışma ve eğlence programları ekranda olacak. TRT 1'de ise UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu Viking-İstanbul Başakşehir maçı futbolseverlerle buluşacak. İşte, 7 Ağustos 2025 Perşembe Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2025 - 14:41 Güncelleme: 07.08.2025 - 14:41
        • 1

          7 Ağustos 2025 TV yayın akışı listesi ile ‘’Bugün TV'de ne var?’’ sorusu yanıt buldu. Kanalların yayın akışlarına göre, bugün Show TV'de Güldür Güldür Show programı ekrana gelecekken, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? yarışması yayınlanacak. TRT 1'de ise UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu Viking-İstanbul Başakşehir maçı futbolseverlerle buluşacak. İşte, 7 Ağustos Perşembe Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı!

        • 2

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09:30 Yaprak Dökümü

          12:00 Kanal D Haber Gün Arası

          13:00 Uzak Şehir

          16:00 Aşk-ı Memnu

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi

          21:45 Yer Çekimi

          23:30 Yer Çekimi

          01:30 Süoer Volkan

          03:00 Zalim İstanbul

          05:00 Kuzey Güney

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Siyah Kalp

          09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

          12:30 Hayat Bayram Olsa

          15:00 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Show Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          23:45 İkinci Şans

          01:45 Kızılcık Şerbeti

          04:15 İkinci Şans

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:58 İstiklal Marşı

          06:00 Ege'nin Hamsisi

          08:35 Kod Adı Kırlangıç

          10:00 Kendi Düşen Ağlamaz

          13:15 Seksenler

          14:25 Teşkilat

          17:45 Kim Gitsin?

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 UEFA Avrupa Konferans Ligi Üçüncü Eleme Turu "Viking-İstanbul Başakşehir"

          22:00 Türk Sineması "Yeniden Başlamak"

          00:45 Leyla ile Mecnun

          03:30 Seksenler

          04:20 Kim Gitsin?

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ATV YAYIN AKIŞI

          06:00 Ateş Kuşları

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Kader Oyunları

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Sen Anlat Karadeniz

          17:00 Oflu Hoca'nın Şifresi

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

          00:20 Aile Saadeti

          03:00 Bir Gece Masalı

          05:30 Ateş Kuşları

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Menajerimi Ara

          09:00 Ada Masalı

          11:00 Aramızda Kalsın

          13:30 Kiralık Aşk

          16:15 Erkenci Kuş

          19:00 Star Haber

          20:00 Canım Kardeşim

          21:45 Dokuz Kere Leyla

          23:45 Dokuz Kere Leyla

          01:30 Aramızda Kalsın

          03:30 Kiralık Aşk

          05:30 Erkenci Kuş

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          08:30 Çalar Saat

          10:00 Yasak Elma

          12:45 Sen Çal Kapımı

          15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

          16:30 Karagül

          19:00 NOW Ana Haber

          20:00 4N1K

          22:00 Benim Kocam Yapmaz

          00:00 İlk Buluşma

          01:45 İnadına Aşk

          04:00 Son Yaz

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          09:30 Gazete Magazin Yaz

          13:00 Yaparsın Bilirim

          16:00 MasterChef Türkiye

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular

          01:15 MasterChef Türkiye

          04:00 Gazete Magazin Yaz

          7 AĞUSTOS 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9
