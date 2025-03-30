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        Haberler Bilgi Magazin Tv yayın akışı 30 Mart 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Tv yayın akışı 30 Mart 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Televizyonda ekrana gelen yapımlar tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Deha, Teşkilat, Şakir Paşa Ailesi gibi dizilerin yeni bölümleri ise bu akşam yayınlanmayacak. Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler özel bölüm, TV8'de Survivor 2025 yeni bölüm yayınlanacak. İşte, 30 Mart 2025 tv yayın akışı listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2025 - 13:22 Güncelleme: 30.03.2025 - 13:22
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        Tv yayın akışı 30 Mart 2025
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        Tv yayın akışı belli oldu. İşte kanalların tv yayın akışı listesi

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        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İki Aile

        08:45 Kral Kaybederse

        11:00 Tülin Şahin ile Moda

        12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

        14:20 Bir Şansım Olsa

        15:30 Yapay Zeka Çağı Yükleniyor

        16:15 Gelenekten Geleceğe Bayramlar

        16:45 Sahipsizler

        19:00 Star Haber

        20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet

        22:30 Düğün Dernek 2: Sünnet

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        KANAL D YAYIN AKIŞI

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Pazar

        13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

        13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı

        14:30 Yumurcak Köprüaltı Çocuğu

        16:30 Eşref Rüya

        19:00 Kanal D Ana Haber

        20:00 Şarkılar Bizi Söyler

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 atv’de Hafta Sonu

        10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

        11:20 Dizi TV

        12:10 Can Borcu

        15:10 Şansımı Seveyim

        17:00 Sağ Salim 2: Sil Baştan

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        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Bal Kaymak

        22:00 Ajan Johnny İş Başında

        23:50 Bal Kaymak

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kızılcık Şerbeti

        10:00 Pazar Sürprizi

        15:15 Bahar

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Tokatçı

        21:45 Korkusuz Korkak

        23:30 Deha

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

        11:15 Ekonomi Arası

        11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

        13:00 Kızıl Goncalar

        16:30 Hudutsuz Sevda

        19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Şakir Paşa Ailesi- tekrar

        22:45 Kızıl Goncalar

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