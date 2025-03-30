Tv yayın akışı 30 Mart 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
Televizyonda ekrana gelen yapımlar tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Deha, Teşkilat, Şakir Paşa Ailesi gibi dizilerin yeni bölümleri ise bu akşam yayınlanmayacak. Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler özel bölüm, TV8'de Survivor 2025 yeni bölüm yayınlanacak. İşte, 30 Mart 2025 tv yayın akışı listesi
Tv yayın akışı belli oldu. İşte kanalların tv yayın akışı listesi
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STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:45 Kral Kaybederse
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:20 Bir Şansım Olsa
15:30 Yapay Zeka Çağı Yükleniyor
16:15 Gelenekten Geleceğe Bayramlar
16:45 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet
22:30 Düğün Dernek 2: Sünnet
KANAL D YAYIN AKIŞI
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı
14:30 Yumurcak Köprüaltı Çocuğu
16:30 Eşref Rüya
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Can Borcu
15:10 Şansımı Seveyim
17:00 Sağ Salim 2: Sil Baştan
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bal Kaymak
22:00 Ajan Johnny İş Başında
23:50 Bal Kaymak
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Kızılcık Şerbeti
10:00 Pazar Sürprizi
15:15 Bahar
18:25 Show Ana Haber
20:00 Tokatçı
21:45 Korkusuz Korkak
23:30 Deha
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Kızıl Goncalar
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şakir Paşa Ailesi- tekrar
22:45 Kızıl Goncalar