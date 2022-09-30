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TV yayın akışı 30 Eylül Cuma: Star, Kanal D, TRT1, Fox, ATV, SHOW TV ve TV8 yayın akışı! TV'de bu akşam hangi diziler, filmler ve yarışmalar yayınlanacak?

Bugün hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? 30 Eylül Cuma TV yayın akışı açıklandı!

Hafta sonuna yaklaşılmasıyla birlikte vaktini televizyon izleyerek geçirmek isteyen kişiler TV yayın akışını araştırıyor. Bu akşam TV'de; Güldür Güldür Show, Ay’ın Düşüşü, İyilik, Aldatmak, Kasaba Doktoru, Yalı Çapkını ve MasterChef Türkiye yer alıyor. İşte detaylar...

30.09.2022 - 13:40 | Güncelleme: ABONE OL

  • Dizi ve film takipçileri bu akşam televizyon ekranlarında hangi yapımların yer aldığı merak ediyor. 30 Eylül Cuma günü birbirinden farklı program ve diziler izleyiciyle buluşacak. İşte 30 Eylül Cuma günü  Star, Kanal D, TRT1, Fox, ATV, Show TV ve TV8'nin yayın akışı...

     

  • KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Camdaki Kız

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşk ve Umut

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Ay’ın Düşüşü (Yabancı Sinema)

    22:30 Ay’ın Düşüşü (Yabancı Sinema)

    01:15 Üç Kız Kardeş

    04:00 Gelinim Mutfakta

    06:00 Aşk ve Umut

  • FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün

    13:00 En Hamarat Benim

    16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

    19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

    20:00 İyilik

    23:30 Orta Sayfa

    01:30 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

    04:15 Masumiyet

    06:00 İnadına Aşk

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin

    08:00 Bu Sabah

    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    18:25 Show Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    00:20 NR1 Video Müzik Ödülleri

    02:30 Baba

    05:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

  • ATV YAYIN AKIŞI

    07:00 Kahvaltı Haberleri

    08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol’da

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Aldatmak

    23:45 Küçük Bir Gün Işığı

    02:45 Mutfak Bahane

    04:45 Bir Zamanlar Çukurova

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