Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 3 Şubat Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08:00 Bu Sabah

10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

22:30 Regaib Kandili Özel

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kaderimin Oyunu

18:30 Star Haber

20:00 Kolonya Cumhuriyeti

22:30 Kolonya Cumhuriyeti

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:45 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Mahkum

23:45 Aşk Mantık İntikam

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

12:15 Şefin Özel Konuğu (Altyazılı)

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler (Altyazılı)

18:45 Ana Haber (Canlı)

19:10 İddiaların Aksine

19:15 Regaib Kandili Özel (Canlı)

21:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

00:15 Masumlar Apartmanı

02:25 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:30 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

19:15 Survivor All Star

20:00 Recep İvedik 5