TV yayın akışı 3 Mayıs 2025: Bugün televizyonda neler var? Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı
3 Mayıs 2025 TV yayın akışı kanal kanal tam liste araştırılmaya başlandı. Bugün Show TV'de Güldür Güldür Show programı, ATV'de Can Borcu, TRT 1'de Gönül Dağı dizileri yayınlanacak. Diğer kanallarda ise Kocan Kadar Konuş: Diriliş ve Celal ile Ceren gibi yerli filmler ekranlara gelecek. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 3 Mayıs 2025 Cumartesi Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı...
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Bugün ekrana gelecek yapımlar TV yayın akışı 3 Mayıs 2025 listesi ile belli oldu. Böylece izleyiciler tarafından araştırılan ‘’Bugün TV’de hangi diziler var?’’ sorusu yanıt buldu. Bugün birbirinden iddialı dizilerin yanı sıra yarışma programları ve yerli filmler ekranlarda olacak. Güldür Güldür Show, Can Borcu, Gönül Dağı gibi sevilen yapımlar yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 3 Mayıs 2025 Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı...
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bahar
15:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Şeref Madalyası
01:45 Kızılcık Şerbeti
04:00 Bahar
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:00 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Eşref Rüya
23:15 İnci Taneleri
01:45 Yargı
04:00 Müzik Arası
05:00 Poyraz Karayel
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TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.30 Lingo Türkiye
06.40 Beni Böyle Sev
09.00 Yedi Numara
10.00 Hayallerinin Peşinde
11.30 Teşkilat
14.45 Bir Zamanlar İstanbul
17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01.50 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
03.55 Yedi Numara
04.40 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
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ATV YAYIN AKIŞI
07:00 atv'de Hafta Sonu
10:00 Can Borcu
13:00 Sustalı Ceylan
16:00 Kuruluş Osman
19:00 Atv Ana Haber
20:00 Can Borcu
00:20 Bir Gece Masalı
03:00 Sustalı Ceylan
05:50 Hercai
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STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Sahipsizler
11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler
12:00 Kral Kaybederse
14:30 Sahipsizler
16:30 Kral Kaybederse
19:00 Star Haber
20:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş
22:30 Kocan Kadar Konuş: Diriliş
00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
03:00 Sefirin Kızı
05:00 Kiralık Aşk
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NOW TV YAYIN AKIŞI
07:45 Fatih Savaş ile Sabah Shobetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
16:00 Kızıl Goncalar
17:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Celal İle Ceren
22:15 Maskeli Beşler İntikam Peşinde
00:15 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
02:15 Şahane Hayatım
04:00 Her Yerde Sen
06:00 Kefaret
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TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Oynat Bakalım
09:45 Gazete Magazin
14:15 Tren Soyguncuları
16:15 Onları Yükseğe As
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Gazete Magazin
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