Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 3 MAYIS 2025 LİSTESİ | Bugün televizyonda neler var? Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 3 Mayıs 2025: Bugün televizyonda neler var? Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

        3 Mayıs 2025 TV yayın akışı kanal kanal tam liste araştırılmaya başlandı. Bugün Show TV'de Güldür Güldür Show programı, ATV'de Can Borcu, TRT 1'de Gönül Dağı dizileri yayınlanacak. Diğer kanallarda ise Kocan Kadar Konuş: Diriliş ve Celal ile Ceren gibi yerli filmler ekranlara gelecek. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 3 Mayıs 2025 Cumartesi Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2025 - 08:40 Güncelleme: 03.05.2025 - 09:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bugün ekrana gelecek yapımlar TV yayın akışı 3 Mayıs 2025 listesi ile belli oldu. Böylece izleyiciler tarafından araştırılan ‘’Bugün TV’de hangi diziler var?’’ sorusu yanıt buldu. Bugün birbirinden iddialı dizilerin yanı sıra yarışma programları ve yerli filmler ekranlarda olacak. Güldür Güldür Show, Can Borcu, Gönül Dağı gibi sevilen yapımlar yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 3 Mayıs 2025 Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı...

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Bu Sabah

          10:00 Cumartesi Sürprizi

          13:00 Bahar

          15:30 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          23:45 Şeref Madalyası

          01:45 Kızılcık Şerbeti

          04:00 Bahar

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          08:30 Konuştukça

          09:45 Magazin D Cumartesi

          13:00 Arda'nın Mutfağı

          14:00 Arka Sokaklar

          16:00 Uzak Şehir

          18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

          20:00 Eşref Rüya

          23:15 İnci Taneleri

          01:45 Yargı

          04:00 Müzik Arası

          05:00 Poyraz Karayel

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          05.30 Lingo Türkiye

          06.40 Beni Böyle Sev

          09.00 Yedi Numara

          10.00 Hayallerinin Peşinde

          11.30 Teşkilat

          14.45 Bir Zamanlar İstanbul

          17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          19.00 Ana Haber

          20.00 Gönül Dağı

          00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

          01.50 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

          03.55 Yedi Numara

          04.40 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:00 atv'de Hafta Sonu

          10:00 Can Borcu

          13:00 Sustalı Ceylan

          16:00 Kuruluş Osman

          19:00 Atv Ana Haber

          20:00 Can Borcu

          00:20 Bir Gece Masalı

          03:00 Sustalı Ceylan

          05:50 Hercai

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İki Aile

          08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

          09:00 Sahipsizler

          11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

          12:00 Kral Kaybederse

          14:30 Sahipsizler

          16:30 Kral Kaybederse

          19:00 Star Haber

          20:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş

          22:30 Kocan Kadar Konuş: Diriliş

          00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

          03:00 Sefirin Kızı

          05:00 Kiralık Aşk

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:45 Fatih Savaş ile Sabah Shobetleri

          08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

          11:15 Ekonomi Arası

          11:20 Memet Özer İle Mutfakta

          12:15 Kamera Arkası

          13:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

          16:00 Kızıl Goncalar

          17:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

          19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

          20:00 Celal İle Ceren

          22:15 Maskeli Beşler İntikam Peşinde

          00:15 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

          02:15 Şahane Hayatım

          04:00 Her Yerde Sen

          06:00 Kefaret

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:45 Süper 1 Takım

          08:00 Oynat Bakalım

          09:45 Gazete Magazin

          14:15 Tren Soyguncuları

          16:15 Onları Yükseğe As

          20:00 Survivor All Star-Gönüllüler

          00:15 Survivor Ekstra

          01:30 Gazete Magazin

          3 MAYIS 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Sarıyer'de yol çöktü!
        İstanbul Sarıyer'de yol çöktü!
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede kuvvetli sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede kuvvetli sağanak!
        İsrail Şam kırsalını hedef aldı
        İsrail Şam kırsalını hedef aldı
        TL'yi destekleyecek yeni adımlar
        TL'yi destekleyecek yeni adımlar
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        ABD'den Ukrayna'ya F-16 eğitimi ve desteği satışı
        ABD'den Ukrayna'ya F-16 eğitimi ve desteği satışı
        JD Vance: Ukrayna'da savaş yakın zamanda bitmeyecek
        JD Vance: Ukrayna'da savaş yakın zamanda bitmeyecek
        Anjiyo yapılırken stent pazarlığı yapan sanık hakkında karar
        Anjiyo yapılırken stent pazarlığı yapan sanık hakkında karar
        Deliksiz uyku için ne yemeli ne içmeli?
        Deliksiz uyku için ne yemeli ne içmeli?
        Zihinsel bahar detoksu nasıl yapılır?
        Zihinsel bahar detoksu nasıl yapılır?
        Depremde hayatını kaybedenlerin altınlarını zimmetine geçiren polis memuru ihraç edildi
        Depremde hayatını kaybedenlerin altınlarını zimmetine geçiren polis memuru ihraç edildi
        Ailelere sosyal medya uyarısı
        Ailelere sosyal medya uyarısı
        "Osimhen'den vazgeçebilir"
        "Osimhen'den vazgeçebilir"
        Arat ve Yamantürk için ihraç kararı!
        Arat ve Yamantürk için ihraç kararı!
        İngiltere'den bir talip daha!
        İngiltere'den bir talip daha!
        Nicole Kidman, Türk oyuncuyla rol aldı
        Nicole Kidman, Türk oyuncuyla rol aldı
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa