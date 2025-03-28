TV yayın akışı 28 Mart 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
Tv yayın akışına göre yayınlanacak olan yapımlar merak ediliyor. 28 Mart Cuma akşamı Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Kanal D'de Arka Sokaklar ekrana gelecek. İşte tüm kanalların tv yayın akışı
Bugün televizyonda yayınlanacak olan yapımlar belli oldu. Bugün gündüz kuşağı programlarının yanı sıra, akşam Kanal D'de Arka Sokaklar, Show TV'de Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ekranlarda olacak. İşte 28 Mart 2025 tv yayın akışı listesi
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 - Bu Sabah
10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 - Kızılcık Şerbeti
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 - Ada Masalı
11:00 - Dolunay
13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 - Kiralık Aşk
19:00 - Star Haber
20:00 - Yalı Çapkını
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 - Kahvaltı Haberleri
10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 - atv Gün Ortası
14.00 - Sen Anlat Karadeniz
16.00 - Esra Erol'da
19.00 - atv Ana Haber
20.00 - Zembilli
TRT 1 YAYIN AKIŞI
10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 - Seksenler
14.30 - Gönül Dağı
19.00 - Ana Haber
20.00 - Bir Zamanlar İstanbul
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
13.00 - Gelinim Mutfakta
16:00 - Ayazın Sonu güneş
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Arka Sokaklar