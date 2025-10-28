Televizyon ekranlarında her yaşa uygun ve birbirinden farklı türde onlarca dizi, film, program ve yarışma yer alıyor. Bu sebeple kanalların günlük yayın akışları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Bugün yayınlanacak yapımları merak edenler 28 Ekim 2025 TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. Bu akşam Show TV’nin ilgiyle izlenen dizisi Bahar yeni bölümüyle ekrana geliyor. Peki bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var? İşte 28 Ekim Salı Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı…