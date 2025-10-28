Habertürk
        TV yayın akışı 28 Ekim 2025 || Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 28 Ekim 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak?

        Kanallarda her gün birbirinden farklı zevklere hitap eden programlar, diziler, filmler ve yarışmalar ekranlara geliyor. Bu sebeple televizyon izleyicileri, "Bugün televizyonda neler var?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Bu akşam Show TV'nin sevilen dizisi Bahar heyecan dolu yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, 28 Ekim 2025 TV yayın akışı ile bu akşam hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 28 Ekim Salı Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2025 - 14:43 Güncelleme: 28.10.2025 - 14:43
        • 1

          Televizyon ekranlarında her yaşa uygun ve birbirinden farklı türde onlarca dizi, film, program ve yarışma yer alıyor. Bu sebeple kanalların günlük yayın akışları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Bugün yayınlanacak yapımları merak edenler 28 Ekim 2025 TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. Bu akşam Show TV’nin ilgiyle izlenen dizisi Bahar yeni bölümüyle ekrana geliyor. Peki bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var? İşte 28 Ekim Salı Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı…

        • 2

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kara Murat Kara Şövalyeye Karşı

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          14:00 Gelinim Mutfakta

          16:45 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Güller ve Günahlar

          23:15 Eşref Rüya

          02:00 Vahşi Gelin

          03:30 Poyraz Karayel

          05:15 Üç Kız Kardeş

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Aile

          08:15 Bu Sabah

          10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Bahar

          00:15 Veliaht

          03:00 Kızılcık Şerbeti

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ATV YAYIN AKIŞI

          06:30 Bir Gece Masalı

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Aynadaki Yabancı

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Gözleri Karadeniz

          00:20 Aynadaki Yabancı

          03:00 Kardeşlerim

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İstanbullu Gelin

          09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

          16:15 Söz

          19:00 Star Haber

          20:00 Kral Kaybederse

          00:15 Sahipsizler

          03:30 Hanım Köylü

          05:00 Söz

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:33 İstiklal Marşı

          05:35 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

          06:25 Kalk Gidelim

          09:15 Adını Sen Koy

          10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

          13:15 Seksenler

          14:30 Cennetin Çocukları

          17:45 Lingo Türkiye

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

          00:15 Taşacak Bu Deniz

          03:05 Cennetin Çocukları

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakış

          08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

          10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

          12:30 Yasak Elma

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Kıskanmak

          19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

          20:00 Kıskanmak

          00:00 Ben Onun Annesiyim

          02:15 Ben Onun Annesiyim

          04:15 İnadına Aşk

          05:00 Kefaret

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          09:00 Gel Konuşalım

          13:15 MasterChef Türkiye

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          03:30 Gel Konuşalım

          28 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
