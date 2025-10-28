TV yayın akışı 28 Ekim 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak?
Kanallarda her gün birbirinden farklı zevklere hitap eden programlar, diziler, filmler ve yarışmalar ekranlara geliyor. Bu sebeple televizyon izleyicileri, "Bugün televizyonda neler var?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Bu akşam Show TV'nin sevilen dizisi Bahar heyecan dolu yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, 28 Ekim 2025 TV yayın akışı ile bu akşam hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 28 Ekim Salı Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...
- 1
Televizyon ekranlarında her yaşa uygun ve birbirinden farklı türde onlarca dizi, film, program ve yarışma yer alıyor. Bu sebeple kanalların günlük yayın akışları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Bugün yayınlanacak yapımları merak edenler 28 Ekim 2025 TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. Bu akşam Show TV’nin ilgiyle izlenen dizisi Bahar yeni bölümüyle ekrana geliyor. Peki bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var? İşte 28 Ekim Salı Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı…
- 2
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kara Murat Kara Şövalyeye Karşı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Güller ve Günahlar
23:15 Eşref Rüya
02:00 Vahşi Gelin
03:30 Poyraz Karayel
05:15 Üç Kız Kardeş
- 3
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aile
08:15 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Veliaht
03:00 Kızılcık Şerbeti
-
- 4
ATV YAYIN AKIŞI
06:30 Bir Gece Masalı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Aynadaki Yabancı
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Gözleri Karadeniz
00:20 Aynadaki Yabancı
03:00 Kardeşlerim
- 5
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
00:15 Sahipsizler
03:30 Hanım Köylü
05:00 Söz
- 6
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:33 İstiklal Marşı
05:35 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:25 Kalk Gidelim
09:15 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Cennetin Çocukları
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 Taşacak Bu Deniz
03:05 Cennetin Çocukları
-
- 7
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Kıskanmak
19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 Kıskanmak
00:00 Ben Onun Annesiyim
02:15 Ben Onun Annesiyim
04:15 İnadına Aşk
05:00 Kefaret
06:00 Karagül
- 8
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
13:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
28 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ
- 9