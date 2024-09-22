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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 22 EYLÜL 2024: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now, Show TV yayın akışı

        TV yayın akışı 22 Eylül 2024: Bugün TV'de neler var? İşte TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, Now, Show TV yayın akışı

        TV yayın akışı 22 Eylül 2024 Pazar günü için araştırılıyor. Eylül ayının gelişiyle birlikte televizyon ekranlarında yeni sezon heyecanı yaşanıyor. Kanallar yeni dizilerini izleyicileriyle buluşturuyor. Sezon finali yapan diziler de tek tek ekranlara dönüyor. Öte yandan bugün televizyonda yerli ve yabancı filmler de yayında olacak. Peki, Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now, Show TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2024 - 15:43 Güncelleme: 22.09.2024 - 15:43
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        • 1

          Televizyon kanallarında yeni sezon başladı. Sezon arası veren diziler bir bir ekranlara dönüş yaparken yeni diziler de izleyicilerle buluşturuluyor. Öte yandan bugün birçok yerli ve yabancı film ekranlara gelecek. Bugün hangi dizilerin yayınlanacağını merak eden izleyiciler, 22 Eylül 2024 Pazar TV yayın akışı listesi araştırmasına çıktı. Peki, Bugün TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 22 Eylül 2024 Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now, Show TV yayın akışı...

        • 2

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İki Aile

          08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

          09:00 Sefirin Kızı

          11:00 Tülin Şahin ile Moda

          12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

          14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

          15:00 Yalı Çapkını

          19:00 Star Haber

          20:00 Çok Güzel Hareketler 2

          23:30 Yalı Çapkını

          03:00 Dürüye'nin Güğümleri

          05:00 Türk Müziği

          06:00 Kiralık Aşk

        • 3

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Yabancı Damat

          08:30 Konuştukça

          09:45 Magazin D Pazar

          12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

          13:45 Arda ile Omuz Omuza

          14:45 Password

          16:30 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

          20:00 Mandıra Filozofu İstanbul

          22:30 Taş Kağıt Makas

          01:30 Mandıra Filozofu İstanbul

          03:00 Güneşi Beklerken

          04:30 5N1K

          05:00 Poyraz Karayel

        • 4

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Dizi

          07:00 Yabancı Sinema / Batılı Adam

          09:00 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

          10:00 MasterChef Türkiye

          12:45 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

          16:45 Parola Parola / Yeni Bölüm

          20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

          00:15 Parola Parola

          02:45 Gazete Magazin Yaz

          05:00 Gençlik Rüzgarı

        • 5

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:30 atv'de Hafta Sonu

          10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

          11:30 Dizi TV

          12:30 Bir Gece Masalı

          16:00 Kör Nokta

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

          00:20 Kör Nokta

          03:00 Ateş Kuşları

          05:50 Benim İçin Üzülme

        • 6

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          06.18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          06.20 Yedi Numara

          07.20 Yeditepe İstanbul

          08.35 Alparslan: Büyük Selçuklu

          11.45 Enine Boyuna

          13.00 3'te 3

          14.05 Mehmed: Fetihler Sultanı

          17.10 Kod Adı Kırlangıç

          19.00 Ana Haber

          20.00 Teşkilat

          02.10 Alparslan: Büyük Selçuklu

          04.35 Kod Adı Kırlangıç

        • 7

          NOW YAYIN AKIŞI

          08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

          11.15 Kirli Sepeti

          14.00 Kötü Kan

          16.30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

          19.00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu

          20.00 Kirli Sepeti

          23.45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

          02.15 Kötü Kan

          05.00 Mucize Doktor

          06.00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

        • 8

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Sandık Kokusu

          10:00 Pazar Sürprizi

          13:00 Kızılcık Şerbeti

          15:30 Siyah Kalp

          18:25 Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 Deha

          22:15 Deha

          00:45 Deha

          03:00 Sandık Kokusu

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