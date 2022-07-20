20 Temmuz Çarşamba TV yayın akışı araştırılıyor. Bu akşam TV ekranlarında; Çarşamba Korkusuz Korkak, Seversin, Kim Milyoner Olmak İster?, Hükümet Kadın 2, Gizli Saklı, Kara Tahta ve MasterChef Türkiye gibi yapımlar seyirciyle buluşacak. İşte 20 Temmuz 2022 Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı listesi...