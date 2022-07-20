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TV yayın akışı: 20 Temmuz Çarşamba 2022 Bugün TV'de neler var, hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

Bugün hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? 20 Temmuz Çarşamba TV yayın akışı açıklandı!

20 Temmuz Çarşamba akşamı birbirinden çeşitli dizi ve programlar yeni bölümleri seyirciyle buluşacak. Dizi ve film severler bu akşam hangi yapımların ekrana geleceğini merak ediyor. İşte 20 Temmuz Çarşamba akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı listesi...

20.07.2022 - 10:12 | Güncelleme: ABONE OL

  • 20 Temmuz Çarşamba TV yayın akışı araştırılıyor. Bu akşam TV ekranlarında; Çarşamba Korkusuz Korkak, Seversin, Kim Milyoner Olmak İster?, Hükümet Kadın 2, Gizli Saklı, Kara Tahta ve MasterChef Türkiye gibi yapımlar seyirciyle buluşacak. İşte 20 Temmuz 2022 Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı listesi...

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Gelin Evi

    10:30 Şef Kapımda

    12:15 Bir Şansım Olsa

    15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Korkusuz Korkak (Yerli Sinema)

    21:45 Tarzan Rıfkı (Yerli Sinema)

    23:30 Korkusuz Korkak (Yerli Sinema)

    00:45 Demet Akbağ İle Güldürme Beni

    03:15 Şef Kapımda

    04:30 Aşk Laftan Anlamaz

  • FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    10:50 Sen Çal Kapımı

    12:45 Kadının Eseri

    13:45 Senden Daha Güzel

    16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

    19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

    20:00 Gizli Saklı

    23:30 Tozluyaka

    02:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

    04:30 Her Yerde Sen

    06:00 Kefaret

  • ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Bir Zamanlar Çukurova

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Unutursam Fısılda (Yerli Sinema)

    16:00 Kardeşlerim

    18:40 ATV Ana Haber

    20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

    00:20 Gül Masalı

    03:20 Centilmen (Yabancı Sinema)

  • TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8’de Sağlık

    08:30 MasterChef Türkiye

    14:45 Canım Annem

    16:00 Doya Doya Moda

    20:00 MasterChef Türkiye

    00:15 Doya Doya Moda

    02:30 Canım Annem

    03:15 Bilginiz Olsun

    04:00 8x8

    05:30 Oynat Bakalım

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