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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 13 Mart 2025: Star TV, Kanal D, Show TV, TRT1, ATV tv yayın akışı listesine göre bugün TV’de neler var?

        TV yayın akışı 13 Mart 2025: Bugün TV’de neler var?

        13 Mart Perşembe günü TV yayın akışı listesi belli oldu. Kanalların yayın akışında sabah programları, ana haber bültenleri, diziler yer alıyor. İnci Taneleri, Siyah Kalp, Survivor yeni bölümleriyle yayınlanacak. Farklı kanallarda hangi saatte hangi programın yayınlandığını öğrenmek isteyenler TV yayın akışına göz atmayı tercih ediyor. İşte 13 Mart kanalların yayın akışı listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 08:20 Güncelleme: 13.03.2025 - 08:20
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        TV yayın akışı 13 Mart 2025
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        TV yayın akışı listesine göre bugün pek çok program ve dizi izleyiciyle buluşacak. İşte 13 Mart 2025 Perşembe kanalların yayın akışı

        BUGÜN TV'DE NE VAR?

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        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse

        13.15 - Seksenler

        14.30 - Gönül Dağı

        19.00 - Ana Haber

        20.00 - Yabancı Sinema

        ATV YAYIN AKIŞI

        08.00 - Kahvaltı Haberleri

        10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13.00 - atv Gün Ortası

        14.00 - Sen Anlat Karadeniz

        16.00 - Esra Erol'da

        19.00 - atv Ana Haber

        20.00 - Yabancı Sinema

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 - Yaprak Dökümü

        12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası

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        13.00 - Gelinim Mutfakta

        16:00 - Ayazın Sonu güneş

        18:30 - Kanal D Ana Haber

        20:00 - İnci Taneleri

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 - Bu Sabah

        10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi

        15:00 - Kızılcık Şerbeti

        18:45 - Show Ana Haber

        20:00 - Siyah Kalp

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        09:00 - Ada Masalı

        11:00 - Dolunay

        13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 - Kiralık Aşk

        19:00 - Star Haber

        20:00 - Yerli Dizi Tekrarı

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:00 - Tuzak

        08:00 - Türkiye'nin Doktorları

        09:00 - Gençlik Rüzgarı

        10:00 - Gazete Magazin

        14:15 - MasterChef Türkiye

        16:30 - Çarkıfelek

        20:00 - Survivor

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