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        Haberler Bilgi TV'de ilk kez! Kendi Yolumda filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kendi Yolumda ne zaman çekildi?

        TV'de ilk kez! Kendi Yolumda filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Kendi Yolumda filmi 19 Eylül Perşembe akşamı TV'de ilk kez sinemaseverlerle buluşuyor. Yönetmen koltuğuna Ömer Faruk Sorak'ın oturduğu filmin senaryosu Ali Kobanbay tarafından kaleme alındı. İlgi çekici senaryosu ve zengin oyuncu kadrosu ile Kendi Yolumda filmini ilk kez izleyecek olanlar için, Kendi Yolumda filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kendi Yolumda ne zaman çekildi? sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 18:37 Güncelleme: 19.09.2024 - 18:37
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        • 1

          Başrollerini Gökhan Özoğuz ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Kendi Yolumda filmi, bu akşam televizyon ekranlarında olacak. Komedi türünde kaleme alınan film, 2022 yılında vizyona girdi. Film, kendi yolunda gitmenin önemini vurgulayarak, izleyiciye kendini gerçekleştirmenin peşinden gitmeyi sorgulatıyor. Peki, Kendi Yolumda filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Kendi Yolumda filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

        • 2

          KENDİ YOLUMDA KONUSU NEDİR?

          Daha önce de oyuncu olarak sinema filmlerinde yer alan Gökhan Özoğuz, bu kez kendi rüyasını, filmde rüya içinde anlatıyor; Gökhan Özoğuz’un arabası, Adana’nın kenar bir mahallesinde bozulur. Gittiği tamircide, babasıyla birlikte çalışan ve aslında müzisyen olmak isteyen, ancak aile baskısı ve zor hayat şartları sebebi ile bu hayalini gerçekleştirememiş bir tamirci çırağı olan Ömer Ali ile sohbet eden Gökhan Özoğuz, sonrasında uyuya kalır. Uykusunda kendini tamirci çırağı Ömer Ali olarak bulan Gökhan için macera başlar.

        • 3

          KENDİ YOLUMDA OYUNCULARI KİMLER?

          Filmde Gökhan Özoğuz’a Gökçe Bahadır, Tamer Levent, Okan Çabalar, Erkan Can, Ferit Aktuğ, Çağatay Aras, Suzan Aksoy, Tuncer Salman, Özkan Ayalp ve Hakan Özoğuz’un da yer aldığı zengin bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor.

          KENDİ YOLUMDA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

          Kendi Yolumda filmi çekimleri Adana'da gerçekleştirildi

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