Ailenin Şerefi filmi bu akşam sinema perdesinin ardından televizyon ekranlarında ilk kez sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Filmin oyuncu kadrosunda, Halil İbrahim Kurum, Melis Tüzüngüç, Gürsu Gür yer alıyor. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Ailenin Şerefi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ailenin Şerefi ne zaman çekildi?" sorularının yanıtını haberimizde bir araya getirdik. İşte detaylar...