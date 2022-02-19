Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Emir Eray Eyisoy, Emrah Ünal

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Mustafa Emre Can, İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Bardhi, Diack, Sedat Şahintürk (Dk. 66 Ahmet Yazar), Çekdar Orhan (Dk. 46 Tayfun Aydoğan), Safa Kınalı (Dk. 79 Onat Kutay Kurt), Ezeh (Dk. 88 Metincan Cici)

Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları, Mehmet Yılmaz, Mazlum Demir, Berkay Dabanlı, Atila Turan, Mandjeck, İlyas Kubilay Yavuz, Kolovos (Dk. 68 Mehmet Taş), Rasheed (Dk. 68 Diop), Benhur Keser, Gueye

Sarı kartlar: Dk. 14 Diack, Dk. 34 Mustafa Emre Can, Dk. 90+2 Emre Koyuncu (Tuzlaspor), Dk. 50 Mandjeck, Dk. 55 Mazlum Demir (Kocaelispor)