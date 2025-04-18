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        Haberler Gündem Güncel Tuzla'da park halindeki 6 araç alev alev yandı | Son dakika haberleri

        Tuzla'da park halindeki 6 araç alev alev yandı

        İstanbul Tuzla'da park halindeki cipte çıkan yangın kısa sürede büyüyerek 4 araca ve 1 karavana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, 6 araçta büyük çaplı hasara neden oldu. Polis ekipleri kundaklama şüphesiyle inceleme başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 00:40 Güncelleme: 18.04.2025 - 00:46
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        Park halindeki 6 araç alev alev yandı
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        Tuzla'da, park halindeki cipte çıkarak 4 araç ile 1 karavana sıçrayan yangın söndürüldü.

        Aydınlı Mahallesi Kristal Sokak'ta, bir iş yerinin önündeki açık otoparkta bulunan cipte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        6 ARAÇ ALEVLERE TESLİM OLDU

        AA'nın haberine göre; kısa sürede büyüyen alevler, cipin çevresinde park halindeki 4 araç ile karavana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

        Yangın itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürülürken, araçlarda büyük çapta hasar oluştu. Olay yeri ve çevresinde çalışma yapan polis, kundaklama şüphesiyle ilgili inceleme başlattı.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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        #istanbul
        #tuzla
        #haberler
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