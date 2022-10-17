Tuzak dizisi konusu ne, oyuncuları kim?

TV8 ekranlarında yayınlanacak ve başrollerinde Bensu Soral ile Akın Akınözü'nün olduğu Tuzak dizisi ilk fragmanını yayınladı. Dikkat çeken dizi hakkında merak edilen detayları sizler için derledik.

Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamanda bütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir.