Başsavcılık bozma istemişti

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Daire’nin infazın durdurulması talebini kabul etmesi halinde halen cezaevinde bulunan Güray Öz, Musa Kart, Hakan Karasinir, Önder Çelik, Mustafa Kemal Güngör ve Emre İper’e tahliye yolu açılacak.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Cumhuriyet avukatlarının dilekçesi üzerine dosyaya öncelik vererek, tetkik hakimine gönderdi. Ancak adli tatilin başlaması nedeniyle infazın durdurulması talebine, Yargıtay’da nöbetçi heyetin bakacağı öğrenildi.

BAŞSAVCILIK BOZMA İSTEMİŞTİ



Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Gazetesi yazarlarıyla ilgili tebliğnamesinde; Akın Atalay, Orhan Erinç, Murat Sabuncu, Hikmet Çetinkaya ve Aydın Engin'in beraatlerine karar verilmesini talep etmiş. 5 yılın altında aldıkları cezaları istinafta kesinleşen ve bir kısmı halen cezaevinde bulunan isimlerin de mahkumiyetlerinin sirayet yoluyla bozulması istenmişti.