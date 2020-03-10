Türklüğün kökleri sergisi

10 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk dünyasının ve kadim Türk kültürünün temel taşlarından biri olan Şamanizm, tüm yönleriyle Kuruçeşme Hamam Arts Hub'da açılan 'Şaman İzleri'nde sergileniyor. 300 yıllık tarihi Osmanlı hamamının restore edilmesiyle sanata kazandırılan Hamam Arts Hub'ta 9 Mart tarihinde açılan serginin küratörlüğünü Denizhan Özer üstlendi. Şamanizmi 'Kadın - Doğa, - Sağlık' üçlemesiyle irdeleyecek olan 'Şaman İzleri', 5 Nisan'a kadar açık kalacak.
Sabiha Tansuğ'a ithaf edilen, ilginç olduğu kadar derin kültür hazinesini de günümüze ulaştıran 'Şaman İzleri'ne Hüsamettin Koçan, Tomur Atagök, Fevzi Karakoç, Hale İrtem, Murat İrtem, Selçuk Fergökçe, Nesim Saydın, Nigar Bilgen, Hayri Emrah Elpaş, Akagu Cenk Sertdemir, Ahmet Özçetin, Serap Başol ve Yuko Sönmez katkıda bulundu. Kadın Kültür Platformu'nun yapımcılığını üstlendiği sergide ayrıca Nesrin Öcal, Berrin Öztoprak, Sabiha Tansuğ, Buğra Karahan, Kevser Gürcan Akbaş ve Nigar Bilgen gibi koleksiyonerlerin sahip olduğu Şaman kültürüne ait eserler de yer alıyor.
Etno çağdaş özellikli interaktif bir sergi olmasıyla dikkatleri çeken 'Şaman İzleri'de resim, yontu, fotoğraf, enstalasyon, video art ve tasarım ürünleri yer alırken çeşitli koleksiyonlardan toplanan eşya, giysi, araç - gereç, müzik aletleri, obje ve takılar da görülebiliyor. Şaman kültürüne ait yaşamsal süreci, Şaman estetiği ve kültürü üzerinden zaman akışı içinde tanıtan sergi, İstanbul'daki ilk gösterimden sonra Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, Adana, Gaziantep, Malatya da izleyiciler ile buluşacak ve daha sonra da Asya, Avrupa ve farklı coğrafyalarda turneye çıkacak.
Sergilenecek koleksiyon parçaları ve yeni üretilen yapıtlara ilave olarak sergi süresince şaman kültürü ve yaşam biçimiyle ilgili söyleşiler, müzik dinletileri, performanslar ve film gösterimleri de olacak. Sergi kapsamında sergi küratörü ve farklı yazarların katkılarıyla bir kitap da hazırlanıp yayınlanacak.
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