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        Haberler Gündem Güncel Türkiye ve Afganistan arasındaki diplomatik pasaport hamileri için vize anlaşması durduruldu

        Türkiye ve Afganistan arasındaki diplomatik pasaport hamileri için vize anlaşması durduruldu

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye ve Afganistan arasındaki diplomatik pasaport hamileri için vize gerekliliğinin kaldırılmasına dair anlaşma durduruldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 05:11 Güncelleme: 29.05.2024 - 06:48
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        Afganistan ile vize uygulamasında değişiklik Resmi Gazete'de
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye Cumhuriyeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti arasında Diplomatik Pasaport Hamileri İçin Vize Yükümlülüğünün Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma'nın durdurulmasına 9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3'üncü maddesi gereğince karar verildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Resmi Gazete
        #türkiye
        #afgansitan
        #haberler
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