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'Türkiye Tek Yürek' yarın akşam yayınlanacak

Türkiye’nin yüreğinde derin yaralar açan, son yüzyılın en büyük deprem felaketinin yaşandığı bu günlerde tüm TV kanalları yardım için ortak yayında bir araya geliyor

Giriş: 14.02.2023 - 12:07 | Güncelleme: ABONE OL
'Türkiye Tek Yürek' yarın akşam yayınlanacak
HABERTURK.COM

Ülkeyi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için 15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00’de düzenlenecek yardım programı tüm televizyon kanallarını bir araya getiriyor.

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis’i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye’nin tek yürek olacağı canlı yayın tüm kanallarda aynı anda ekranlara gelecek. Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve halk depremzedelere destek olacak.

15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00’de başlayacak 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasında sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar AFAD ve Kızılay’a bağışlanacak.

Yayın Tarihi: 15 Şubat 2023 / Çarşamba
Yayın Saati: 20.00

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