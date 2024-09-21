Türkiye Şeker Fabrikaları geçici olmak üzere 1350 işçi alımı yapacağını duyurdu. Her yıl 6 ay çalıştırılacak işçilerde pozisyona göre ilkokul ile lise veya dengi eğitim şartı aranıyor. İş ilanında 8 farklı uzmanlık alanı aranıyor. İşte, Türkiye Şeker Fabrikaları işçi alımı kadro dağılımı ve başvuru tarihleri...