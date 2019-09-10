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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Marmaris merkezli olarak Muğla çevresinde 12-15 Eylül tarihlerinde organize edilen Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağı Türkiye Rallisi için hazırlıklar sürüyor.
Bu kapsamda Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) ve TOSFED iş birliğiyle seyir ve servis noktalarına geri dönüşüm kumbarası, pet toplama kafesi, özel atık kumbaraları ve iç mekan geri dönüşüm kutuları yerleştirildi.
Yarışlara hazırlık sürecinden itibaren katılımcı takımlar, servis alanında kurulum, her türlü tüketimi kontrol etme ve çevresel etkileri en aza indirme konusunda "Yeşil Rekabet” isimli etkinlikle de rakip olacak.
FIA Sürdürülebilirlik Programı kapsamında takımların çevreci çalışmaları değerlendirilerek “en çevreci takıma” bir özel ödül verilecek.
Bu ödülün verilmesinde, servis alanı ağırlama ve teknik bina yapımı, tasarım, estetik, maliyetler, hız, hafiflik, malzemelerin uygunluğu, temizlik, geri dönüşüm malzemesi miktarı, kompost çöp miktarı, hayvan barınaklarına yapılan bağışların miktarı, elektrik kullanımı miktarı, ekip üyelerinin çevre konularında farkındalığı, yedek parça temizleme titizliği, kullanılmış ve hasar görmüş parçaların depolanması konularındaki başarı da kriter olarak alınacak.
FIA, TOSFED, ÇEVKO üyelerinden oluşan jüri, takımları bu yönüyle de titizlikle değerlendirecek.
TOSFED Başkan Vekili Nisa Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl düzenlenen Türkiye Rallisi'nde yaptıkları çevreci projelerin kendilerine ışık tutuğunu söyledi.
Geçen yıl seyir ve servis noktalarına yaklaşık 85 geri dönüşüm kumbarası yerleştirildiğini hatırlatan Ersoy, bu kumbaralarda 22,5 ton atık toplandığına dikkati çekti.
Ersoy, şöyle konuştu:
"FIA'dan ölçülebilir bir çevresel katkıdan dolayı iyi bir puan aldık. Doğa dostu ürünler kullanmıştık. Takımlara, sporculara ve seyircilere çevre konusunda neler yapabileceklerini anlattık. Seyircilerimiz için gönüllü çevrecilerimiz var. Sokak hayvanlarına en çok bağış yapan, çöpleri en fazla ayrıştıran, enerji tasarrufu yapan, doğa dostu takımları değerlendireceğiz. Onları da çevre konusunda rekabet içine alıp çevreye duyarlılıklarını ödüllendireceğiz"
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