DHA

Türkiye Ragbi Federasyonu'nda başkan Murat Pazan, milletvekili aday adaylığı için istifa ederek görevinden ayrılmıştı. Nisan ayında yapılması gereken ancak delegelerle ilgili yapılan itiraz nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Tahkim Kurulu tarafından olağanüstü genel kurul iptal edilmiş ve süreç yeniden başlatılmıştı. Spor Tahkim Kurulu'nun kararı sonrasında Nahit Şahin ile eski başkan Murat Pazan'ın aday olarak gösterdiği Murat Kapki başkanlık için adaylığını açıkladı.

Başkan adaylığı için toplanan teklif zarflarının teslimi öncesinde Murat Kapki, lise diplomasını Suriye'den aldığı ve başkan adaylığı için gerekli şartları yerine getirememesi sebebiyle adaylıktan çekildi. Bu durumun ardından eski başkan Murat Pazan, yeniden adaylığını açıkladı. Yaşanan gelişmelerin üzerine olağanüstü genel kurul, Spor Tahkim Kurulu'nun aldığı kararlara göre düzeltilerek bugün gerçekleştirildi.

Olağanüstü genel kurulun başlamasının ardından başkanlık için yarışan Murat Pazan ile Nahit Şahin arasında geçmişle alakalı tartışmalar yaşandı. Faaliyet ve denetim raporlarının ibrası sonrasında başkan adaylarının listeleri divan başkanlığı tarafından okunduğu sırada, Nahit Şahin'in listesindeki disiplin kurulu üye sayısına Murat Pazan itiraz etti. Olağanüstü genel kurulun divan başkanlığı görevini üstlenen Abdullah Albunar ise Pazan'ın itirazlarını kabul etmeyince salonda sözlü tartışma çıktı. Olağanüstü genel kurulda gözlemci olarak bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Uysal, tepki gösterdi. Liste hatalarının birçok genel kurulda yaşanabileceğini dile getiren Fatih Uysal, "Yazılan isimler dilekçe verilir oylanır ve listeden çıkarılır. Divana karşı saygı gösterin. Divanı siz seçtiniz beğenmiyorsanız genel kuruldan sonra bir ay içerisinde mahkemeye verirsiniz. Ama burada yapılanlar doğru değil. Tekrar ediyorum, divana saygı duyun ve genel kurulu yapın" ifadelerini kullandı.

Salondaki sükunetin sağlanmasının ardından ise başkanlık seçimine geçildi. Olağanüstü genel kurulda 170 delegeden 143'ü oy kullandı. Nahit Şahin 76 oy alırken eski başkan Murat Pazan 66 oyda kaldı. 1 oy ise geçersiz sayıldı. Bu sonucun ardından Türkiye Ragbi Federasyonu yeni başkanı Nahit Şahin oldu.

Türkiye Ragbi Federasyonu başkanı seçilen Nahit Şahin'in listesinde; Şefik Akgöl, Abdülkadir Aydoğan, Selçuk Görgülü, Tolga Ataş, Ayhan Ayhan, Engin Kömürcü, Zafer Dikencik, Hüseyin Kuriş, Niyazi Özçelik ve Hamza Taş yer aldı.

NAHİT ŞAHİN: TÜM CAMİANIN BAŞKANI OLMAK İÇİN SÖZ VERDİK

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, genel kurulun ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Delegelere teşekkür eden Şahin, "Sadece bize oy veren delegelerimizin değil, tüm camianın başkanı olmak için söz verdik. Önümüz çok uzun bir yol, hedefimiz olimpiyatlar. Yakın zamanda yurt dışı müsabakaları var. Bu müsabakaların kampları şu an çok gecikmiş durumda. Hemen ekiplerimizle müdahale edip kamplarımızda gençlerimizin motivasyonunu sağlayıp müsabakalarda başarımızı nasıl artırabiliriz ona bakacağız. Önümüzdeki günlerde çok güzel çalışmalarla bunu duyuracağız. Yeniden ihaleye çıkacak olan Türkiye'nin ilk beyzbol-softbol sahaları var. Bu projenin devamı için bakanlığımız emrinde inşallah çaba sarfedeceğiz. Türkiye'de henüz daha sahamız yok. Sahası olmayan bir branşın da maalesef olimpiyatlara katılması mucize olur. Ragbi olimpik bir branş. Avrupa'da dünyada çok revaçta olan, seyircisi yüksek olan bir branş. Biz bu branşı daha yok yaymak için altyapıya inmek istiyoruz. Takım sporlarında yaş grupları çok aşağıdayken, Ragbi'de şu an U18'den başlıyor. Biz bunu U12'lere U14'lere çekebilirsek yayılmasını sağlayabiliriz" dedi.

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