Türkiye Özbekistan maçı saat kaçta hangi kanalda? Futbolseverler tarafından soruluyor. Geçtiğimiz gün Yunanistan ile karşı karşıya gelen Türkiye 2-1 galibiyletle yurda dönmüştü. A Milli Futbol Takımı’nın Özbekistan ile oynayacağı hazırlık maçını Sırp hakem Srdjan Jovanovic’in yöneteceği açıklandı. Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak. Şenol Güneş ile Héctor Cúper yönetiminde gerçekleşecek olan Türkiye Özbekistan maçı ile ilgili detaylar haberimizde...

TÜRKİYE ÖZBEKİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye Özbekistan öaçı 2 Haziran 2019 Pazar günü saat 21.00'da başlayacak.

TÜRKİYE ÖZBEKİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalya Stadyumu'nda gerçekleşecek olan milli maç TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE YUNANİSTAN MAÇINDAN NOTLAR

A Milli Takım, UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda maçları öncesinde özel karşılaşmada Özbekistan'ı ağırlayacak.

Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Srdjan Jovanovic yönetecek. Jovanovic'in yardımcılıklarını ise Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak.

Özbekistan karşılaşmasıyla 569. kez sahaya çıkacak A Milli Takım, 96 yıllık tarihinde 299'u resmi, 270'i özel 568 maçta biri hükmen olmak üzere 215 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 221 kez de yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 243'ü deplasmanda, 246'su evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere, bu maçlardan 3'ü hükmen galibiyetten toplam 749 gol attı, kalesinde 820 gol gördü.

Milli Takımımız, Özbekistan ile bugüne kadar A Milli Takım seviyesinde hiç karşılaşmadı.