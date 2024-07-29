Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı: Camili Havzası

Albayrak, etnobotanik mirası uygulamalı olarak gördüklerini ifade ederek, "Bölgedeki kültürü yaşatan köylüleri, arıcıları, yörede el sanatları ustalarını kamplarımıza dahil ederek katılımcılarımıza hoşça vakit geçirebilecekleri bir ortam sunuyoruz. Artvin'in yüzyıllardan beri doğayla iç içe geliştirdiği yerel ekolojik bilgisini tüm yönleriyle şeffaf bir şekilde turistlere aktarıyoruz" diye konuştu.

Artvin'in her köşesinin biyolojik çeşitlilik ve yeryüzü oluşumları açısından çok özel bir coğrafya olduğunu belirten Albayrak, Macahel'in ise bu özel bölgelerin başında geldiğini aktardı.