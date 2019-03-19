19 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İtalya'nın Greve in Chianti kentinde gerçekleştirilen Uluslararası Cittaslow İcra Kurulu Toplantısı’nda Muğla'nın Köyceğiz ve Bitlis'in Ahlat ilçeleri üyeliği kabul edildi.
AA'nın haberine göre ilk olarak 1999 yılında İtalya'da başlayan "sakin şehir" uygulaması, Köyceğiz ve Ahlat ile Türkiye'de 17 yerleşime ulaştı.
AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, yaptığı açıklamada, Köyceğiz'in, Türkiye'de bu unvanı alan 16'ncı, Muğla'da ise Akyaka'dan sonra ikinci yer olduğunu söyledi.
Köyceğiz'in her anlamda "sakin şehir" unvanını hak ettiğini belirten Gökcan, "Doğal ve tarihi güzelliğiyle yeryüzü cenneti Köyceğiz diyebiliriz. Bu unvanı almamızda Köyceğiz Belediye Başkanımız Sayın Kamil Ceylan'ın büyük katkısı var. Bizler de bundan sonraki süreçte Köyceğiz’imizin güzelleşmesi, tarihi ve doğal dokusunu koruyarak bu unvanı sürdürebilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.
Köyceğiz'in bu unvanı almasının artan turist sayısı ve turistin kalitesiyle doğru orantılı olduğunu anlatan Gökcan, "Başkanımız bunu fark ettiği için bu unvana müracaat etti. Köyceğiz’in bu unvanı almasında en büyük etkenlerden biri Köyceğiz’in gerçekten yaşanılabilir, huzur ve dinginliğe sahip olan sakin bir şehir olması. Turistlerin fazlasıyla ilgi göstereceğini düşünüyorum. Özellikle zengin ve elit turist dediğimiz kişilere de ciddi anlamda bir cazibe merkezi olacak." diye konuştu.
Gökcan, şunları kaydetti:
"Muğla'mız o kadar güzel bir şehir ki önümüzdeki günlerde diğer ilçelerimiz de 'sakin şehir' unvanı alabilmek için sıraya girecek. Çünkü bu unvanı alan belediyeler ciddi anlamda cazibe kenti oluyor. İlçelerin tanıtımı ve markalaşma sürecinde çok ciddi bir katkı sağlıyor. Turizmin 12 aya yayılmasında da Citteslow (Sakin şehir) ciddi anlamda katkı sunuyor. Darısı diğer ilçelerimizin başına."
Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Nadi Pirci ise "sakin şehir" unvanı ile Köyceğiz’in sakinliğinin tescillendiğini ifade etti.
İki yıldır, bu unvan için çaba harcadıklarını belirten Pirci, "Köyceğiz Belediyesi ve başkanımızın büyük katkılarıyla sakin şehir unvanını Köyceğiz’imize kazandırdık. Bununla ilgili bir buçuk 2 yıldır büyük bir uğraş veriyorduk. Çok şükür buna muktedir olduk. Köyceğiz’in sakinliğini tescillendirmiş olduk." dedi.
Köyceğiz CittaSlow koordinatörü Halil Karanfiloğlu da dünyanın 253'üncü sakin kentinin Köyceğiz seçildiğini ve Cittaslow Genel Merkezince onaylandığını söyledi.
TÜRKİYE'NİN SAKİN ŞEHİRLERİ
Türkiye'de şimdiye kadar Muğla Akyaka, Isparta Eğirdir, Çanakkale Gökçeada, Sinop Gerze, Bolu Göynük, Şanlıurfa Halfeti, Bolu Mudurnu, Ordu Perşembe, Artvin Şavşat, İzmir Seferihisar, Sakarya Taraklı, Erzurum Uzundere, Kırklareli Vize, Isparta Yalvaç, Aydın Yenipazar, Muğla Köyceğiz ve Bitlis Ahlat "sakin şehir" kabul edildi.
CITTASLOW AĞI
İtalyanca citta (şehir) ve İngilizce slow (yavaş) kelimelerinden oluşan Cittaslow, "sakin şehir" anlamında kullanılıyor. Cittaslow ağı ise küreselleşmenin şehirlerin dokusunu, sakinlerini ve yaşam tarzını standartlaştırmasını, yerel özelliklerini ortadan kaldırmasını engellemek için "slow food" hareketinden ortaya çıkan bir kentler birliği olarak faaliyet gösteriyor.
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