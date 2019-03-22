Orman Genel Müdürlüğünün 2018 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlenen bilgiye göre, Türkiye'deki orman varlığı, bakım, rehabilitasyon, ağaçlandırma çalışmaları ve çeşitli eylem planlarıyla her sene düzenli olarak artıyor.

Orman envanter çalışmalarına göre, 1973 yılında 20 milyon 199 bin 296 hektar olan ülkenin orman varlığı, 2018 yılında 22 milyon 621 bin 935 hektara ulaştı. Türkiye'deki orman varlığı 2012'de 21 milyon 678 bin ve 2015'te 22 milyon 342 bin hektar olarak kayıtlarda yer aldı.

BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU "KORULARDAN" OLUŞUYOR

Ormanların yüzde 94,70'ini korular, yüzde 5,30'unu "baltalık" diye tabir edilen kesim amaçlı ağaçlar oluşturuyor. Orman alanındaki değişim, "ağaç serveti" olarak belirtilen çapı 8 santimetreden büyük gövdeli ağaçların dağılımını ve hacimlerini de etkiliyor. 1973-2018 yıllarında Türkiye'deki ormanların dikili ağaç serveti 723 milyon metreküp arttı.

Ormancılık uygulamaları, sadece alan ve servet düzeylerini değiştirmekle kalmayıp ormanları oluşturan ağaçların yaş bileşenlerini ve artımı da etkiledi. 1973 yılında ormanlardaki toplam yıllık artım 28 milyon metreküp iken, ormancılık uygulamaları sonucunda geçen yıl 47 milyon metreküpe ulaştı.

BAKIM İÇİN YAKLAŞIK 123 MİLYON LİRA HARCANDI

Türkiye'deki orman varlığının bakım ve rehabilitasyonu için Genç Meşcereler Bakım Seferberliği ve Budama eylem planları hayata geçirildi. Bu çalışmalar için 122 milyon 859 bin 106 lira ödeme yapıldı.

Eylem planı kapsamında 612 bin 156 hektarlık alanda gençlik bakımı, sıklık bakımı, ilk aralama bakımı, koruya tahvil ve kültür bakımları yapıldı, bu çalışmalar için geçen yıl 118 milyon 518 bin 916 lira harcandı. Budama Eylem Planı çerçevesinde ise 12 bin 638 hektar alanda yürütülen çalışmalar için 4 milyon 340 bin liralık ödeme gerçekleştirildi.

Orman varlığının gençleştirilmesi, bakım ve rehabilitasyonu için toplamda 122 milyon 859 bin 106 lira harcama da bulunuldu.

44 BİN 752 HEKTARDA AĞAÇLANDIRMA

2018 Yatırım Programı'nda yer alan projeler kapsamında, ağaçlandırma alanında 356 bin 29 hektar etüt-proje, 44 bin 752 hektar ağaçlandırma ve 165 bin 126 hektar ağaçlandırma bakım çalışması yapıldı.

Ceviz, badem, fıstık çamı, keçiboynuzu, kestane gibi gelir getirici türlerle gerçekleştirilen özel ağaçlandırma çalışmalarında da köy tüzel kişiliklerinin projelerine 9 milyon 244 bin lira hibe, gerçek ve tüzel kişiliklerin projelerine 2 milyon 113 bin lira kredi tahsis edildi.

Özellikli alan ağaçlandırmaları kapsamında, 2 bin 184 üniversite ve okul bahçesine 385 bin 522, 717 ibadethane bahçesine ve 761 mezarlığa 492 bin 690, 210 hastane ve sağlık ocağı bahçesine 47 bin 460 ve bin 377 kilometre kara yolu kenarına 1 milyon 329 bin 668 adet boylu fidan dikildi.

Hazırlanan eylem planlarının geçen yılki uygulamaları sonucu, 4 bin 986 hektarda endüstriyel ağaçlandırma, 767 hektarda ceviz, bin 748 hektarda badem ağaçlandırması yapıldı. Ayrıca, 357 bin 585 adet yabani zeytin aşılaması ve 53 bin 894 adet aşılı zeytin fidanı dikildi.

Ayrıca, alıç, ahlat, iğde ve hünnap eylem planları kapsamında da 680 hektar alanda çalışma gerçekleştirildi.



