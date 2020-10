HABERTURK.COM

Son dakika... Ünlü iş insanı Jak Kamhi 95 yaşında yaşamını yitirdi. 1954 yılında dayanıklı tüketim malları, elektronik ve inşaat gibi pek çok alanda faaliyet gösteren Profilo Holding'in kurucusuydu.

1991 ve 2007 iki kez Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyası alan ve Türk sanayiinin kurucuları arasında yer alan Jak Kamhi, aynı zamanda İstanbul Sanayi Odası, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) kurucu üyeleri arasındaydı ve TÜSİAD'da da uzun yıllar yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Türk Yahudi Toplumu, Kamhi için yayımladığı mesajında "Değerli büyüğümüz, devlet üstün hizmet madalyası sahibi, özverili & başarılı çalışmaları ve vizyonuyla sevdalısı Türkiye’mizi & toplumumuzu her alanda en iyi şekilde temsil etmiş, iş hayatının duayeni Jak Kamhi’yi kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz." ifadelerini kullandı.

JAK KAMHİ KİMDİR?

1925 yılında doğan Jak Kamhi, Saint Michel Lisesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okuduktan sonra Fransa'da ihtisasını yaptı. Fransızca, İngilizce ve İspanyolca bilen ve Türk sanayisinin önde gelen iş insanlarından olan Kamhi, yurt dışında yaptığı çalışmalar nedeniyle 1991 yılında Fransa hükümetinden Legion d'Honneur nişanı, 1997 yılında Cumhurbaşkanı Chirac'tan Commandeur dans l'Ordre National du Merite ve 2003 yılında da İspanya Kralı I. Juan Carlos tarafından "Commander of the Order of the Spanish Civil Merit" nişanlarına layık görüldü.

"Gördüklerim Yaşadıklarım" adlı yaşam öyküsünü de kaleme alan Kamhi, 3 çocuk ve 7 torun sahibiydi.