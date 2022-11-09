Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme stüdyosunda gözaltı

81 ilde 300 üye olduğunu dile getiren sahte çete üyesi Resul, çete hakkındaki tüm gerçekleri canlı yayında deşifre etti. Resul, sahte gelin çetesinin liderlerinin Abdullah ve Celal olduğunu iddia etti. Resul sözlerine, “Eğer elebaşları tutuklanırsa çete hakkındaki bilinmeyenleri tek tek anlatacağım” şeklinde devam etti. Çete üyesi Resul, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme stüdyosunda Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Mersin Asayiş Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü’ne teslim edilmek üzere gözaltına alındı. Öte yandan çetenin elebaşı Abdullah ve Celal için yakalama kararı çıkartıldı.

NELER YAŞANMIŞTI? 31 Ekim’de Didem Arslan Yılmaz’dan yardım isteyen Mehmet Ciro (27), evlenmek isterken Eda isimli bir kadın tarafından 100 bin TL dolandırıldığını iddia etti. Bu iddialar üzerine sahte gelin çetesinin önemli üyelerinden sahte dayı Resul G. stüdyoya geldi. Hatay, Tokat ve Gaziantep’ten sahte gelin çetesinin mağdur ettiği damat adayları tek tek stüdyoya gelerek çete üyesi Resul ile yüzleşti. Canlı yayında sahte gelin Hilal gözaltına alındı. Sevk edildiği mahkemede tutuklanarak Gaziantep L Tipi Cezaevine gönderilmişti.



Olaylara dair tüm gelişmeler Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de ekrana gelmeye devam edecek!



Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme hafta içi her gün canlı yayınla saat 15.00’te Show TV’de!