11 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tekkeköy Ali Emine Kahvecioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hazırlamış olduğu "Ekolojik Ahşap Oyuncak" projesi ile öğrenciler ve öğretmenler doğal oyuncak yapıyor.
İHA'nın haberine göre; çocuk sağlığını korumak ve ithalatın önüne geçmek için yapılan proje kapsamında birbirinden ilginç ekolojik ahşap oyuncaklar yapılıyor.
Mobilya ve İç Teknoloji Bölümü'ndeki öğrenciler ile 25 yıllık Mobilya ve İç Mimari Öğretmeni Burhan Yaman öncülüğünde yapılan ekolojik oyuncaklar arasında en fazla dikkat çeken ise buldozer iş makinesi. Oyuncaklar arasında kamyonlar, mini evler ve zeka geliştiren oyuncaklar da yer alıyor. Proje ve ürünleriyle hazır olduklarını belirten okul yönetimi; geçtiğimiz Kasım ayında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı, ahşap oyuncaklar için desteklenecek pilot okullar arasında yer almak istediklerini söylediler.
AHŞAP OYUNCAK SEKTÖRÜNÜ CANLANDIRMAK AMAÇLANIYOR
Ahşap oyuncak sektörünü canlandırmak ve ülkeye katma değer sağlamayı hedeflediklerini belirten Burhan Yaman, "Ekolojik Ahşap Oyuncak projemizi hayata geçirdik. Burada artık ahşap malzemeleri kullanıyoruz. Çocukları kimyasal malzemelerden uzak tutmak ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz. Doğal oyuncaklar yapıyoruz. Önce tasarlıyoruz sonra yapıyoruz. Öğrencilerimiz de hem eğleniyor hem öğreniyor. Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından ekolojik oyuncak projesi yapılıyor. Pilot olarak Türkiye'nin çeşitli yerlerinden 4 il seçildi. Biz beşinci okul olmak istiyoruz. Çünkü biz burada üretiyoruz. Oyuncaklarımız hazır. Projemiz de var zaten. Sadece bu konuda bakanlığımızdan destek istiyoruz. Bu konuda öncülük edebilir. Şu an Türkiye'de ekolojik oyuncaklar olarak meslek liseler arasında tekiz. Projelerimiz, oyuncaklarımız hazır. Sadece biraz destek bekliyoruz. Mart ayında Samsun'da yapılacak mobilya fuarına da katılmayı düşünüyoruz" dedi.
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