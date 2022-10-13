Türkiye'nin bilinen en küçük tarihi eser bağışçısı

Çanakkale'de Troya Müzesi (Eski Çanakkale Müzesi), müze tarihinin 111'inci yılı nedeniyle arşiv çalışmalarını yoğunlaştırdı.
DHA'nın haberine göre uzmanlar, çalışmalar sonrası Türkiye müzecilik tarihi ile ilgili heyecan verici bir belgeye ulaştı. Belgeye göre, Türkiye'nin bilinen en küçük eser bağışçısının arazide bulduğu Roma dönemine ait mezar stelinin 1934 yılında Çanakkale Müzesi'ne bağışlayan 1923 doğumlu Necdet (11) olduğu ortaya çıktı.
Necdet'in İstiklal Mektebi'nde 5'inci sınıfta okuduğu ve bulduğu mezar stelini dönemin Maarif Müdürlüğü'ne teslim ettiği belirlendi. Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, bu belgenin bulunmasının kendilerini çok heyecanlandırdığını söyledi.
SADECE 11 YAŞINDA BİR ÇOCUK
Bu sene yoğun olarak arşiv çalışmaları yaptıklarını söyleyen Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, "Bu arşiv çalışmalarının birinde rastladığımız evrak, bizi oldukça şaşırttı. Çanakkale'deki İstiklal Mektebi öğrencisi 159 numaralı Necdet'in, Çanakkale Müzesi'ne bir eser bağışladığını gördük. Bizim için son derece heyecan vericiydi. Çünkü sadece 11 yaşında bir çocuk ve İstiklal Mektebi'nin 5'inci sınıfında okuyor ve arazide bulduğu bir eseri alıyor, müzeye bağışlıyor. 'Necdet'ten daha küçük bir bağışçımız var mı' diyerek tüm koleksiyonumuzda bir tarama yaptık. Hayır, 11 yaşındaki Necdet, Çanakkale Müzesi'nin en küçük bağışçısıydı" dedi.
ESER İLE BAĞIŞ BELGESİ SERGİLENECEK
Necdet'in hikayesini çok çarpıcı bulduklarını ifade eden Gölcük, "Necdet'in bu harika hikayesi, bize çok çarpıcı geldi. Çünkü o eserin, o kültür varlığının, milletin bir parçası olduğuna 11 yaşında bilincine erişmiş. Bu bizim için çok önemli bir bilgiydi. Necdet'in Çanakkale Müzesi'nin en küçük eser bağışçısı olduğunu söylüyoruz ama belki de Türkiye müzelerinde en küçük esere bağışçısı. Çok yakın bir zamanda Necdet'in bağışladığı eseri, bağış belgesi ile fotoğrafını sergiye çıkartıp, tüm ziyaretçilerimiz ile bu güzel öyküyü paylaşacağız" diye konuştu.
Bağışlanan eserin Roma dönemine ait olduğunu anlatan Gölcük, "30 santim yüksekliğinde bir eser. Necdet'in, bu eseri nasıl taşıyabildiği konusunda bir soru işareti olmuştu. Roma dönemine ait bir mezar steli. Bir bölümünde kırık var ama oldukça iyi durumda" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!