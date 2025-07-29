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        Haberler Dünya Türkiye, Lahey Grubu'nun İsrail'e karşı alınacak önlemlere ilişkin Bogota Ortak Bildirisi'ne katıldı | Dış Haberler

        Türkiye, Lahey Grubu'nun İsrail'e karşı alınacak önlemlere ilişkin Bogota Ortak Bildirisi'ne katıldı

        Türkiye, Gazze'de soykırım yapan İsrail'e karşı alınacak önlemleri ele alan Lahey Grubu'nun Bogota Ortak Bildirisi'ne katılımını beyan eden notasını 25 Temmuz'da Kolombiya Dışişleri Bakanlığı'na iletti.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 17:28 Güncelleme: 29.07.2025 - 17:39
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        Türkiye, 'İsrail' konulu Ortak Bildiri'ye katıldı
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        Dışişleri Bakanlığı, 25 Temmuz'da Türkiye'nin Ortak Bildiri'de "Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne" (BMDHS) yapılan atıflara bağlı olmadığını belirten bir notayı Bogota hükümetine gönderdi.

        Lahey Grubu'nun resmi internet sayfasında yer alan bilgilere göre, Türkiye, bildirinin ikinci ve üçüncü maddelerinde geçen BMDHS ifadelerine şerh koyarak, Ortak Bildiri'ye katılımının, BMDHS'ye ilişkin mevcut hukuki tutumunda herhangi bir değişiklik doğurmayacağını iletti.

        Türkiye'nin şerhi, ilgili maddelerde yer alan BMDHS atıflarına ilişkin olup, söz konusu iki maddenin geri kalanını kapsamıyor.

        Ortak Bildirinin söz konusu ikinci ve üçüncü maddeleri şu şekilde:

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        "Gemilerin İsrail’e silah, mühimmat, askeri yakıt, ilgili askeri teçhizat ve çift kullanımlı malzemeleri taşıma amacıyla kullanılma riskinin açıkça bulunduğu tüm durumlarda; kara sularımız ve limanlarımızın soykırım, savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve diğer uluslararası hukuk ihlallerini mümkün kılan veya kolaylaştıran faaliyetlere aracılık etmemesini teminen; kendi yetki alanımızda, uygun olduğu hallerde, BMDHS dahil olmak üzere ilgili uluslararası hukuk kurallarına tam riayetle, herhangi bir limanda gemilerin geçişine, demirlemesine ve hizmet almasına engel olunması.

        Bayraklarımızı taşıyan gemiler aracılığıyla İsrail’e silah, mühimmat, askeri yakıt, ilgili askeri teçhizat ve çift kullanımlı malzemelerin taşınmasının önlenmesi; bu yasağın ihlali halinde, bayraktan çıkarma dahil olmak üzere tam hesap verebilirliğin sağlanması; bu süreçte BMDHS dahil olmak üzere ilgili uluslararası hukuk kurallarına tam riayetle hareket edilmesi ve İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarındaki hukuka aykırı varlığının sürdürülmesine hiçbir surette yardım veya destek sağlanmaması."

        Bogota Bildirisi'nde ayrı bir eylem planı bulunmuyor; bildirinin içinde İsrail'e karşı alınması öngörülen birtakım önlemler sıralanıyor.

        CHP lideri Özel eleştirmişti

        Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'nin Ortak Bildiri'ye imza atmamasını eleştirmiş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Gazze politikasında samimi olmadığını ifade etmişti.

        Bakan Fidan ise son imza tarihinin 30 Eylül olduğunu söylemiş, metinde BMDHS'ye atıfta bulunan kısımlar olduğunu ve Ege Denizi'ndeki statü sorunu çözülmediği için Türkiye'nin buna taraf olmadığını söylemişti.

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