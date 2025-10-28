Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu başladı
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu heyecanı, gündüz oynanan beş karşılaşmayla başladı.
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turuna 5 müsabakayla devam edildi.
Karşılaşmaların ardından Özbelsan Sivasspor, Aliağa Futbol, Fethiyespor, İmaj Altyapı Vanspor ve Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor, bir üst tura yükseldi.
Müsabakaların sonuçları şöyle:
Kepezspor-Özbelsan Sivasspor: 1-3
Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Eminevim Ümraniyespor: 4-0
Fatsa Belediyespor-İmaj Altyapı Vanspor: 3-3 (Penaltılar 6-7)
Dersimspor-Fethiyespor: 0-3
Aliağa Futbol-Serikspor: 4-3