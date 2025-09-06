Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor TÜRKİYE-İSVEÇ BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE | Türkiye-İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 12 Dev Adam son 16 turu maçı canlı izle

        Türkiye-İsveç basketbol maçı canlı izle! Türkiye-İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında İsveç ile karşı karşıya geliyor. 12 Dev Adam, İsveç'i mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Türkiye-İsveç maçı canlı izle ekranı ve saati ay-yıldızlı ekibin kritik mücadelesini takip etmek isteyen basketbolseverler tarafından araştırıyor. A Milli Takım, son 16 turunda İsveç'e üstünlük kurması halinde çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek müsabakasının galibiyle karşılaşacak. Peki, EuroBasket 2025 Türkiye-İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2025 - 11:34 Güncelleme: 06.09.2025 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          A Grubu’nu namağlup lider tamamlayan 12 Dev Adam çeyrek final için parkeye çıkıyor! A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında İsveç ile karşılaşacak. Milliler, rakibini yenmesi halinde çeyrek finale yükselecek. 12 Dev Adam’ın bu kritik sınavını ekran başından takip etmek isteyenler ''Türkiye-İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Türkiye-İsveç basketbol maçı canlı izle ekranı ve saati.

        • 2

          TÜRKİYE-İSVEÇ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Türkiye-İsveç basketbol maçı, 6 Eylül 2025 Cumartesi bugün saat 12:00’de başlayacak.

        • 3

          TÜRKİYE-İSVEÇ BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

          Arena Riga'da oynanacak karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

        • 4

          TÜRKİYE-İSVEÇ BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE KANALI

          12 Dev Adam’ın son 16 turu mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

          12 DEV ADAM SON 16 TURU MAÇI CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ÇEYREK FİNAL RAKİBİ KİM OLACAK?

          A Milli Takım, son 16 turunda İsveç'e üstünlük kurması halinde çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek müsabakasının galibiyle karşılaşacak.

        • 6

          İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

          Avrupa Şampiyonası'nda A Milliler, 91.8 sayı, 37.4 ribaund ve 23.0 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Turnuvada İsveç ise 80.6 sayı, 33.6 ribaund ve 20.0 asist ortalamalarıyla oynuyor.

          Ay-yıldızlılarda Alperen Şengün, 21.6 sayı ortalamasıyla takımın en skoreri olurken, İsveç'te ise Pelle Larsson 19.8 sayı ortalamasıyla katkı veriyor.

          Türkiye ile İsveç son olarak 18 Ağustos 2023 tarihinde FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası yarı finalinde karşılaştı ve milliler parkeden 105-84'lük skorla galip ayrıldı.

        • 7
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Asrın inşasında 300 bin yuva tamam
        Asrın inşasında 300 bin yuva tamam
        İşte CHP’nin Olağanüstü Kurultay Planı! Delegeler krizin yönünü değiştirebilecek mi?
        İşte CHP’nin Olağanüstü Kurultay Planı! Delegeler krizin yönünü değiştirebilecek mi?
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        O zil çalışan anneler için de çalıyor
        O zil çalışan anneler için de çalıyor
        Bakan Kurum'dan sosyal konut projesi açıklaması
        Bakan Kurum'dan sosyal konut projesi açıklaması
        2008 sonrası memur emeklilik mağduru
        2008 sonrası memur emeklilik mağduru
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        Aziz, 21 yaşındaydı... Yolda yürürken ölüm aldı!
        Aziz, 21 yaşındaydı... Yolda yürürken ölüm aldı!
        Dijital dünyanın görünmeyen aktörleri
        Dijital dünyanın görünmeyen aktörleri
        200 metrelik uçurumda birlikte can verdiler!
        200 metrelik uçurumda birlikte can verdiler!
        Meteoroloji saat verdi! 8 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 8 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        Babası gibi şehit oldu
        Babası gibi şehit oldu
        Bizim Çocuklar, İspanya'yı konuk ediyor!
        Bizim Çocuklar, İspanya'yı konuk ediyor!
        Rektör atamaları Resmi Gazete'de
        Rektör atamaları Resmi Gazete'de
        Ernest Muçi, Trabzon'da!
        Ernest Muçi, Trabzon'da!
        Donald Trump Savaş Bakanlığı'nı duyurdu
        Donald Trump Savaş Bakanlığı'nı duyurdu
        Bağırsaklarınız "ikinci beyniniz" mi?
        Bağırsaklarınız "ikinci beyniniz" mi?
        Ederson: Benim için en iyi karar bu!
        Ederson: Benim için en iyi karar bu!
        Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen açıklaması
        Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen açıklaması
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Habertürk Anasayfa