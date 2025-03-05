Beyoğlu’nun kalbi İstiklal Caddesi’nde, sanatın her alanına dokunan etkinlikleriyle sadece bir sergi mekânı değil, bir “kültür merkezi” olarak hizmet veren Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi yepyeni bir projeye imza atıyor: Müzenin ilk sanat tarihi sertifika programı olan “Gül İrepoğlu ile Köklerinden Günümüze Türk Resmini İzlemek” başlıklı program 5 Nisan Cumartesi günü başlıyor.

Müzenin kurucu küratörü Prof. Dr. Gül İrepoğlu’nun vereceği bu kapsamlı sanat tarihi eğitiminde katılımcılar Türk resim sanatının gelişimini ve yerel sanat mirasımızın çeşitliliğini derinlemesine kavrama fırsatı yakalayacak. Sanata meraklı herkese hitap eden bu altı haftalık program, Nisan-Mayıs ayları boyunca her cumartesi günü 11.00-13.00 saatleri arasında düzenlenecek.

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Program boyunca ülkemizin sanatsal zenginliği, geleneksel sanatların estetiği, sanatçıların görsel gelişimine katkıda bulunan ve ilham veren betimleme örnekleri incelenecek; ardından Türk resminin evreleri belli başlı örneklerle işlenecek. Program, Göbeklitepe’den günümüze Anadolu topraklarındaki sanatsal gelişimi kronolojik bir akışla sunarken Anadolu’daki erken dönem betimlemelerinden Osmanlı minyatürüne, Osman Hamdi Bey’in öncü çalışmalarına, 1914 Kuşağı ve d Grubu’na kadar Türkiye sanat tarihinin dönüm noktalarını ele alacak. Altı haftalık eğitimi tamamlayan katılımcılara program sonunda müze müdürlüğünce imzalı özel bir sertifika takdim edilecek.

Sertifika programına katılım biletleri Biletix’ten temin edilebilir.

Sertifika Programı Takvimi

5 Nisan 2025, Cumartesi / 11.00-13.00

Ülkemiz Topraklarındaki Betimleme Geleneklerine Bakış: Göbeklitepe’den Zeugma’ya, Bizans’tan Anadolu Selçuklularına ve Osmanlı’ya Uzanan Örnekler

12 Nisan 2025, Cumartesi / 11.00-13.00

Kitap Resminden Tuval Resmine: Osmanlı Minyatür Sanatı ve İlk Tuval Resimleri

19 Nisan 2025, Cumartesi / 11.00-13.00

Başlangıcın Temel Taşları: Osman Hamdi Bey’den Şevket Dağ’a uzanan gelişimler

26 Nisan 2025, Cumartesi / 11.00-13.00

Gelenek Yerleştirenler: 1914 Kuşağı ve Yankıları

3 Mayıs 2025, Cumartesi / 11.00-13.00

Betimlemede Yeni Açılımlar: D Grubu’ndan 20. Yüzyıl Bireyselliğine ve Günümüze Çeşitlenmeler

10 Mayıs 2025, Cumartesi / 11.00-13.00 Öne Çıkanlarla Kurulu Özet ve İsteyen Katılımcıların Kısa Sunumları Detaylı bilgi için: issanat.com.tr