        Türkiye İş Bankası Müzesi’nde çocuklara özel atölyeler

        Türkiye İş Bankası Müzesi'nin devam eden yaz atölyeleri sayesinde çocuklar hem hem öğretici hem de eğlenceli deneyimlerle tanışıyor

        Giriş: 15.08.2025 - 14:54 Güncelleme: 15.08.2025 - 14:54
        Türkiye İş Bankası Müzesi'nde çocuklara özel atölyeler
        Türkiye İş Bankası Müzesi’nin yaz atölyeleri, çocuklara hem öğretici hem de eğlenceli deneyimler sunuyor. Çocuklar finansal okuryazarlık ve tasarrufun önemiyle erkenden tanışıyor; dünyadaki farklı paraların tarihini ve tasarımını keşfediyor; müzede bir zaman yolculuğuna çıkarak kendi tasarımlarını yaratıyor.

        Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi’nde düzenlenen ücretsiz çocuk atölyelerine kaydınızı issanat.com.tr adresinden oluşturabilirsiniz.

        16 Ağustos Cumartesi

        11.00 – İşte Bütçem

        17 Ağustos Pazar

        11.00 – Dünyanın Parası

        20 Ağustos Çarşamba

        11.00 – İşte Bütçem

        14.00 – Rengarenk Taçlar

        29 Ağustos Cuma

        12.00 – Müze Hatıram

        14.30 – Dünyanın Parası

        TÜRKİYE İŞ BANKASI MÜZESİ, EMİNÖNÜ-İSTANBUL

        ÜCRETSİZ ÇOCUK ATÖLYELERİ

        İŞTE BÜTÇEM

        16 Ağustos Cumartesi, 11.00 / 20 Ağustos Çarşamba, 11.00

        Yaş grubu: 8-12 yaş

        Çocuklara finansal okuryazarlık becerisi kazandırmayı hedefleyen bu atölyede katılımcılar, gelirleriyle harcamalarını dengeleyerek tasarruf yapmayı öğrenecekler. Tasarruf, birikim, bütçe yapmanın ve kaynakları doğru yönetmenin önemi gibi ekonominin temel prensiplerini pekiştirecekler.

        DÜNYANIN PARASI

        17 Ağustos Pazar, 11.00 / 29 Ağustos Cuma, 14.30

        Yaş grubu: 8-12 yaş

        Paranın tarihinin ve üzerindeki simgelerden yola çıkarak paraların özelliklerinin keşfedileceği bu atölyede Türkiye ve çeşitli dünya ülkelerinin paraları tanıtılacak. Çocuklar Türk lirasının güvenlik özelliklerini, üzerinde yer alan kişileri ve sembolleri yakından tanıyacak, paranın üretim süreci hakkında bilgi edinip dünyadaki farklı para tasarımlarını inceleyecekler. Öğrendiklerini interaktif bir sunum eşliğinde pekiştirecek olan çocuklar kendi para tasarımlarını da hazırlayacaklar.

        RENGARENK TAÇLAR

        20 Ağustos Çarşamba, 14.00

        Yaş grubu: 4-7 yaş (bir yetişkin eşliğinde)

        Ailelerinin eşliğinde müzenin kalıcı sergisi “İş’in 100 Yılı”nda bir zaman yolculuğuna çıkacak olan minikler, kuruluşundan bugüne Banka’nın iktisadi ve sosyal gelişimine tanıklık edecekler. Sergi gezisinin ardından Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki kutlamalardan ilhamla kendi kutlama taçlarını hazırlayacaklar.

        MÜZE HATIRAM

        29 Ağustos Cuma, 12.00

        Yaş grubu: 4-7 yaş (bir yetişkin eşliğinde)

        Türkiye İş Bankası Müzesi’nin birbirinden eğlenceli bölümlerini aileleri ve bir eğitmen eşliğinde gezecek olan çocuklar, bankacılık malzemelerini eski-yeni, geçmiş-gelecek ve benzerlik-farklılık kavramları üzerinden inceleyecekler. Keşfettikleri nesneleri ve mekânları, bilmece bulmaca oyunuyla pekiştirecek katılımcılar müze hatıralarıyla atölyeden ayrılacaklar.

        #türkiye iş bankası müzesi
        #çocuklara özel atölyeler
        Yazı Boyutu
