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        Türkiye Güzeli İdil Bilgen'den yeni mesaj

        Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra Bingöl'e tayini çıkan Miss Turkey 2024 güzeli İdil Bilgen'in ABD'ye gittiği ortaya çıkmıştı. Amerikan Radyasyon Onkolojisi Derneği'nin toplantısına katılan Bilgen'den yeni mesaj geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 14:04 Güncelleme: 05.10.2024 - 14:04
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          İdil Bilgen, 11 Eylül 2024'te gerçekleştirilen Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci olarak Türkiye'nin en güzel kızı ünvanını kazanmıştı.

        • 2

          Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan İdil Bilgen'in yarışmadan bir hafta önce, Sağlık Bakanlığı’nın 118'inci Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında, Bingöl’ün Yayladere İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi’ne atanmıştı. Ancak İdil Bilgen, 2 bin 304 nüfuslu Yayladere'deki görevine başlamadı.

        • 3

          Türkiye Güzeli'nin 9 Eylül'deki atamasından sonraki 15 gün içinde görevine başlaması gerekiyordu. İdil Bilgen, İl Sağlık Müdürlüğü’ne 2 ay içinde mazeret dilekçesi verebilecek. Kabul edildiği takdirde Yayladere'deki görevine başlayabilecek.

          İdil Bilgen, Yayladere'yi tayinini kabul etmezse bir sonraki Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında yer alacak.

        • 4

          Yarışma sonrasına bir hayli eleştirilen, bu nedenle zor günler geçiren İdil Bilgen'in dinlenmek için Türkiye'nin Kiev büyükelçisi olan Mustafa Levent Bilgen'in yanına gittiği öğrenilmişti.

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          Konferansla ilgili yeni bir paylaşımda bulunan İdil Bilgen; "Bu önemli etkinlikte dünyanın önde gelen doktorları ve uzmanlarıyla tanışabilmek, onlardan bir şeyler öğrenebilmek gerçekten heyecan verici. Baş ve boyun kanser üzerine benim de bir parçası olduğum araştırmayı bu konferansta sunmak bir ayrıcalıktı" dedi.

        • 7

          "ONKOLOJİDE UZMANLAŞACAĞIM"

          Annesi Ayşe Bilgen’i meme kanseri nedeniyle 2018'de kaybettiğini belirten İdil Bilgen, yarışmada aldığı birinciliğin kariyerini etkilemeyeceğini ifade ederek; "Tıp eğitimimi bitirdim. Şimdi onkoloji üzerinde uzmanlaşacağım" demişti.

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