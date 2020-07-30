"Türkiye Güven Huzur" uygulamasında 1473 şüpheli yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince Kurban Bayramı'nın huzur ve güven ortamında geçmesinin sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olunması amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.Ülke genelinde eş zamanlı 62 bin 95 personelin katıldığı uygulamada, bayram öncesi halkın yoğun olarak bulunabileceği park-bahçe, kurbanlık hayvan satışının ve kesiminin yapıldığı yerler, alışveriş merkezleri, fuar ve etkinlik alanları, eğlence mekanları ile umuma açık yerler ve çevreler denetlendi.Uygulamada, 590 bin 705 şahıs sorgulandı, 1650 kişiye adli-idari işlem yapılırken, 87 şahıs gözaltına alındı.Çeşitli suçlardan aranan 1473 kişi yakalandı, 5'i çocuk olmak üzere 49 kayıp şahıs bulundu.Uygulamada, 179 bin 225 araç kontrol edildi, 5 bin 289 araca işlem yapıldı. Aranan 594 araç tespit edildi, 538 araç trafikten men edildi.3 bin 472 metruk bina kontrol edildi, umuma açık 27 bin 942 iş yeri denetlendi, 115 umuma açık iş yerine işlem yapıldı, 4 iş yeri kapatıldı.Uygulamada ayrıca çok sayıda silah ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.- Uygulama, 5 bin 539 noktada yapıldıUygulama, 09.00-13.00 saatleri arasında Kurban Bayramı öncesi ve süresince halkın yoğun olarak bulunabileceği park-bahçe, banka-bankamatik çevreleri ile kurbanlık hayvan satışının ve kesiminin yapıldığı yerlerde şüpheli paketlere yönelik kontrol ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda şüpheli şahıs ve araçlara yönelik yol uygulaması şeklinde, 15.00-18.00 saatleri arasında hedef odaklı risk analizi yapabilen seçici personelin de içinde yer aldığı ekipler tarafından vatandaşların yoğun olarak bulunduğu, alışveriş merkezleri, fuar ve etkinlik alanları, kamu binaları çevreleri ile buralara açılan yollarda, 20.00-23.00 saatleri arasında toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında ayrıca alışveriş merkezleri, elektronik oyun salonları, internet kafe, eğlence mekanları ile umuma açık yerler ve çevrelerinde 62 bin 95 personel ve 214 dedektör köpeği ile 5 bin 539 noktada yapıldı.
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