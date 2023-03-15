Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem İstanbul

Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda İstanbul'da aranan 21 kişi yakalandı

Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı

Giriş: 15.03.2023 - 23:28 | Güncelleme: ABONE OL
Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda İstanbul'da aranan 21 kişi yakalandı
İstanbul'da aranan 21 kişi yakalandı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelindeki 113 noktada 992 personel, polis helikopteri ve Deniz Limanı Şubesine ait 2 botun katılımıyla 14.00-16.00 saatlerinde sabit yol uygulaması yapıldı.

Ayrıca, 113 noktada 971 personel tarafından 18.00 ila 21.00 saatlerinde umuma açık yerlere yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Asayiş uygulamasında 6 bin 847 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı.

Kontrol edilen 1660 araçtan 85’ine toplam 280 bin 647 lira ceza uygulandı, 9 araç trafikten men edildi.

Aramalarda 8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Denetlenen 82 umuma açık yerde ve 23 metruk yapıda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Avrasya Tüneli, 5 saat trafiğe kapatılacak
Avrasya Tüneli, 5 saat trafiğe kapatılacak
Balıkesir'de yanan ev kullanılamaz hale geldi
Balıkesir'de yanan ev kullanılamaz hale geldi
16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı
16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.