İstanbul'da aranan 21 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelindeki 113 noktada 992 personel, polis helikopteri ve Deniz Limanı Şubesine ait 2 botun katılımıyla 14.00-16.00 saatlerinde sabit yol uygulaması yapıldı.

Ayrıca, 113 noktada 971 personel tarafından 18.00 ila 21.00 saatlerinde umuma açık yerlere yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Asayiş uygulamasında 6 bin 847 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı.

Kontrol edilen 1660 araçtan 85’ine toplam 280 bin 647 lira ceza uygulandı, 9 araç trafikten men edildi.

Aramalarda 8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Denetlenen 82 umuma açık yerde ve 23 metruk yapıda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

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