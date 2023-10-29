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        Haberler Gündem 3. Sayfa Türkiye gündemine oturan Nevrigül Alan'ın cenazesi Bursa İznik'te defnedildi

        Türkiye gündemine oturan Nevrigül Alan'ın cenazesi Bursa İznik'te defnedildi

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytinlik bir alanda ağaca asılı vaziyette ölü bulunan ve ölümünün şüpheli görüldüğü Nevrigül Alan, memleketi Bursa İznik'te toprağa verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 11:02 Güncelleme: 29.10.2023 - 11:05
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        Türkiye gündemine oturan Nevrigül'ün cenazesi defnedildi
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        Bursa'da 2 Eylül günü aniden ortadan kaybolan 22 yaşındaki 2 çocuk annesi Nevrigül Alan, Gemlik ilçesinde zeytinlik bir alanda ağaca asılı vaziyette ölü bulunmuştu. Ölümü şüpheli bulunan ve 9 gün boyunca Bursa Adli Tıpta cenazesi duran genç kadın bugün memleketi Bursa’nın İznik ilçesinde defnedildi.

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        Talihsiz kadının babası Sedat Tutaner kızının tabutuna sarılarak, "Cumhurbaşkanıma, İçişleri Bakanıma sesleniyorum. Kızımın katillerini bulun" diyerek gözyaşı döktü.

        Kardeşi Nazmiye Tutaner'in ise fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı için ablasının cenazesine katılamadı.

        Nevrigül'ün annesi Sultan ise ayakta durmakta güçlük çekerken, kızının tabutuna sarılarak ağladı.

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        Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan ve 46 gündür kendisinden bir türlü haber alınamayan evli ve 2 çocuk annesi Nevrigül Alan, iddialara göre İznik ilçesindeki çocuğunu almak için evden ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı.

        Ailesi, eşinden şiddet gördüğünü iddia ettikleri kızlarının canından endişe ettiğini belirtirken, Nevrigül Alan'ın cansız bedeni ağaca asılı halde çürümüş olarak bulundu.Ölümünde şüphe bulunan genç kadının cenazesi Bursa Adli Tıp kurumuna kaldırıldı. 9 gün süren inceleme tamamlandı ve cenaze dün Nevrigül Alan’ın ailesine teslim edildi.

        İznik Halil Hayrettin Paşa Cami'inde ikindiye müteakıp cenaze namazı düzenlendi. Daha sonra genç kadın gözyaşları içerisinde İznik şehir mezarlığına defnedildi.

        Genç kadının ölümünde çelişkili ifadelerle dikkat çeken kardeşi Nazmiye Tutaner ise fevri hareketleri ile biliniyor.

        Gözaltına alınan Nazmiye Tutaner daha sonra serbest bırakılmıştı.

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        #Bursa
        #İznik
        #GEMLİK
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