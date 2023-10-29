Türkiye gündemine oturan Nevrigül Alan'ın cenazesi Bursa İznik'te defnedildi

Bursa'da 2 Eylül günü aniden ortadan kaybolan 22 yaşındaki 2 çocuk annesi Nevrigül Alan, Gemlik ilçesinde zeytinlik bir alanda ağaca asılı vaziyette ölü bulunmuştu. Ölümü şüpheli bulunan ve 9 gün boyunca Bursa Adli Tıpta cenazesi duran genç kadın bugün memleketi Bursa’nın İznik ilçesinde defnedildi.

Nevrigül'ün annesi Sultan ise ayakta durmakta güçlük çekerken, kızının tabutuna sarılarak ağladı.

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan ve 46 gündür kendisinden bir türlü haber alınamayan evli ve 2 çocuk annesi Nevrigül Alan, iddialara göre İznik ilçesindeki çocuğunu almak için evden ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı.