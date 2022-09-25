Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Türkiye genelinde güneşli hava etkili olacak

Türkiye genelinde güneşli hava etkili olacak

Meteoroloji'nin bugünkü tahminlerine göre, Türkiye genelinde güneşli hava etkili olacak. Buna göre Marmara, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği kaydedildi

25.09.2022 - 09:32 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Türkiye genelinde güneşli hava etkili olacak
Türkiye genelinde güneşli hava etkili olacak
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor.

Marmara, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece aratarak mevsim normalleri civarına çıkacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

BOLU °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu

KARS °C, 17°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

Fotoğraflar:AA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Kılıçdaroğlu'nun sözleri CHP'de nasıl yorumlandı?
Kılıçdaroğlu'nun sözleri CHP'de nasıl yorumlandı?
Esenyurt'ta yaşandı! 500 bin liralık ziynet çaldılar
Esenyurt'ta yaşandı! 500 bin liralık ziynet çaldılar
Benzin döküp çocuklarını yakmaya kalkıştı!
Benzin döküp çocuklarını yakmaya kalkıştı!
Sarıyer'de kumar baskını! 28 kişi yakalandı
Sarıyer'de kumar baskını! 28 kişi yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.