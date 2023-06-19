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Türkiye-Galler maçı CANLI YAYIN

Türkiye-Galler maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 (Avrupa Şampiyonası) Elemeleri D Grubu'ndaki dördüncü maçında Galler'i konuk ediyor. Gruptaki üçüncü maçında Letonya'yı 90+5'te bulduğu golle 3-2 mağlup eden ay-yıldızlılar, grupta 6 puanla lider durumda bulunuyor. 4 puanlı Galler ise averajla 3. sırada yer alıyor. Türkiye Galler maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

Giriş: 19.06.2023 - 20:34 | Güncelleme: ABONE OL
Türkiye-Galler maçı CANLI YAYIN
HABERTURK.COM / Ajanslar

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler'i konuk ediyor.

Mepham'ın 9. dakikada kendi ağlarına gönderdiği gol, ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.

STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs
SAAT: 21.45
HAKEM: Fabio Maresca (İtalya)
YAYIN: TRT 1

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Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Salih Özcan, Cengiz, Kerem, Barış Alper

Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Williams, Ampadu, Ramsey, Wilson, Johnson, James, Morrell

Grubun diğer maçında ise Ermenistan ile Letonya karşılaşıyor. D Grubu'nun bir diğer takımı Hırvatistan ise dördüncü maç gününü de bay geçti.

D Grubu'nda dördüncü maçlara girilirken Türkiye 6 puanla lider durumda bulunuyor. Bir maçı eksik Hırvatistan ise 4 puanla ikinci sırada yer alıyor. Aynı puana sahip Galler ise averajla üçüncü sırada bulunuyor. Dördüncü sıradaki Ermenistan'ın 3, son sıradaki Letonya'nın ise puanı bulunmuyor.

EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkı elde edecek.

A MİLLİLER, 27 YIL SONRA SAMSUN'DA

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Galler karşılaşmasıyla birlikte tam 27 yıl sonra Samsun'da maça çıktı. Ay-yıldızlılar, daha önce Samsun'da oynadığı tek karşılaşmada 1 Mayıs 1996 tarihinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup etmiş ve bu karşılaşma rakibimizle A Milli düzeyde yapılan ilk mücadele olarak kayıtlara geçmişti.

Samsun, Galler karşılaşmasıyla ilk kez A Milli Takım'ın resmi bir maçına ev sahipliği yapıyor.

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