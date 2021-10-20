Türkiye'den Togo'ya 2 adet 'MEMATT' teslim edildi

AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo'nun başkenti Lome'den ayrılmadan önce Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe ile Gnassingbe Eyadema Uluslararası Havalimanında teslimi yapılan araçları inceledi.

AA'nın haberine göre; iki lidere Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Togo Silahlı Kuvvetler Bakanı Essossimna Gnakade de eşlik etti.