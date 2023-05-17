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Türkiye'den Charlie Hebdo dergisine tepki

Fransız Charlie Hebdo dergisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapağına taşımasına Türkiye'den tepki geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Charlie Hebdo paçavrası bu kadar çıldırdığına göre … doğru yoldayız." ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Altun ise, "Charlie Hebdo ve türevlerine sesleniyorum. Ne yaparsanız yapın Recep Tayyip Erdoğan'ı yıldıramazsınız" açıklamasında bulundu

Giriş: 17.05.2023 - 10:11 | Güncelleme: ABONE OL
Türkiye'den Charlie Hebdo dergisine tepki
Türkiye'den Charlie Hebdo dergisine tepki
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AA / HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Charlie Hebdo dergisinin kapağına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kalın, "Charlie Hebdo paçavrası bu kadar çıldırdığına göre … doğru yoldayız. Kötülük bazen böyledir. İyilere yol gösterir. Merak etme CH. Milletimiz sana da en güzel cevabı hem de daha gür bir sesle 28 Mayıs günü verecek." ifadelerini kullandı.

ALTUN: RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I YILDIRAMAZSINIZ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Charlie Hebdo ve türevlerine sesleniyorum. Ne yaparsanız yapın Recep Tayyip Erdoğan'ı yıldıramazsınız. Bizi de yolumuzdan döndüremezsiniz." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından, provokasyon, hakaret ve küfrün dünya medyasındaki önemli merkezlerinden biri olan Charlie Hebdo adlı çirkin neşriyatın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yaptığı son ahlak ve insanlık dışı karikatürle bir kez daha ne denli iğrenç olduğunu dünyaya kanıtladığını belirtti.

"Anlaşılan o ki Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 14 Mayıs seçimlerinde elde ettiği büyük başarı, bu şeref yoksunlarının da uykularını kaçırmış, hastalıklı ruh hallerini ortalığa saçıp kinlerini, nefretlerini kusmalarına vesile olmuş." değerlendirmesinde bulunan Altun, şunları kaydetti:

"Charlie Hebdo ve türevlerine sesleniyorum. Ne yaparsanız yapın, Recep Tayyip Erdoğan'ı yıldıramazsınız. Bizi de yolumuzdan döndüremezsiniz. Bu ahlaksızlığı şiddetle kınıyor, düşmüş oldukları bu çaresizlikte debelenirlerken onlara acıyan gözlerle bakıyoruz."

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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