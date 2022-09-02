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Türkiye' de yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2022 Avrupa' da yaz transfer dönemi bitti mi?

Futbolda yeni sezonun başlamasıyla beraber transfer döneminin ne zaman biteceği de merak konusu oldu. Avrupa ve Türkiye'deki transfer dönemiyle ilgili bilgileri bir araya getirdik. Peki Türkiye'de yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor ve Avrupa'da yaz transfer dönemi bitti mi? İşte haberimizin detayları..

02.09.2022 - 16:41 | Güncelleme: ABONE OL

  • Futbol dünyası yaz transfer döneminde son günlere girdi. Birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye'de 17 Haziran 2022'de başlamıştı. Futbol takımları 2022 - 2023 sezonu için takımlarına transferlerine devam ederken futbolseverler de transfer döneminin ne zaman biteceğini merak ediyor. İşte haberimizin ayrıntıları...

  • TÜRKİYE'DE TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

    Yaz transfer sezonunun sonuna gelinirken Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor kadrosuna birbirinden yıldız futbolcuları dahil etti. Türkiye'de 17 Haziran 2022 tarihinde başlayan transfer sezonu 8 Eylül günü son buluyor.

    İkinci Transfer ve Tescil Dönemi (Ara transfer dönemi) de 12 Ocak 2023'de başlayıp 8 Şubat 2023 tarihinde noktalanacak.

  • AVRUPA'DA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

    Avrupa transfer dönemi 1 Eylül günü saat 23:00'de bitiyor. Transfer sezonunun son günü olarak 5 büyük ligde 1 Eylül tarihi seçildi.

    Hollanda 31 Ağustos 2022

    Avusturya 31 Ağustos 2022

    Azerbaycan 1 Eylül 2022

    Almanya 1 Eylül 2022

    Fransa 1 Eylül 2022

    İtalya 1 Eylül 2022

    Polonya 1 Eylül 2022

    Portekiz 1 Eylül 2022

    İspanya 1 Eylül 2022

    İngiltere 1 Eylül 2022

    İskoçya 1 Eylül 2022

    Galler 1 Eylül 2022

    Jamaika 2 Eylül 2022

    Liberya 5 Eylül 2022

    Meksika 5 Eylül 2022

    Moldova 5 Eylül 2022

    Romanya 5 Eylül 2022

    Belçika 6 Eylül 2022

    Bulgaristan 6 Eylül 2022

    Kuzey Makedonya 6 Eylül 2022

    Rusya 8 Eylül 2022

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