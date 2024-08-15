Çöp ev vakası! Evden 4 kamyon çıkarıldı
Antalya'nın Alanya ilçesinde atık biriktirildiği belirlenen bir evden 4 kamyon çöp çıkarıldı
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Alanya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kestel Mahallesi'ndeki bir evden çevreye kötü kokuların yayılması üzerine mahalle sakinleri durumu belediyeye bildirdi.
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Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, sokaklardan toplanan çöplerin bir konutta biriktirildiğini belirlendi.
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Evin içerisinde yapılan tahliye ve temizlik çalışmasında 3 kamyon çöp, bir kamyon da geri dönüşüm malzemesi çıkarıldı.
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Ekiplerce uzun uğraşlar sonucu temizlenen ev dezenfekte edildi.