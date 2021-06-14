Koronvirüs salgınında kademeli normalleşme devam ederken vatandaşların en çok merak ettiği aşılama ile ilgili son durumu bir araya getirdik! İşte 14 Haziran 2021 Pazartesi günü itibariyle son durum...

14 HAZİRAN 2021 TÜRKİYE AŞI DURUMU

Toplam Yapılan Aşı Sayısı

34.559.130

1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı

20.788.457

2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı

13.770.673

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