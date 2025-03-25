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        Haberler Gündem Medya Türkiye Basın Federasyonu'ndan, Özel'e tepki

        Türkiye Basın Federasyonu'ndan, CHP Genel Başkanı Özelin medyaya yönelik açıklamalarına tepki

        Türkiye Basın Federasyonu Yüksek İstişare Kurulu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in medya kuruluşlarına yönelik açıklamalarına ilişkin, "Medya kuruluşlarını ve çalışanlarını hedef gösteren açıklamaların son derece sakıncalı olduğunu vurgulamak isteriz. Özellikle bu kuruluşlarda görev yapan gazetecilere yönelik sert üslup ve olumsuz tavır, kabul edilemez bir yaklaşımdır." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 19:55 Güncelleme: 25.03.2025 - 19:55
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        Türkiye Basın Federasyonu'ndan, Özel'e tepki
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        Türkiye Basın Federasyonu Yüksek İstişare Kurul'dan yapılan yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, bazı medya kuruluşlarını hedef alan açıklamalarının üzüntüyle takip edildiği belirtildi.

        Medyanın eleştiriden muaf olmadığına, eksikleri ve hataları olabileceğine işaret edilen açıklamada, "Medya organlarını toptan hedef göstermek, izlenmemesi veya aboneliklerin iptal edilmesi yönünde çağrıda bulunmak asla kabul edilemez." ifadesine yer verildi.

        Açıklamada, "Hukukun üstünlüğüne, mahkemelerin hür ve bağımsız olarak karar verdiğine, medyanın da halkın haber alma hakkı doğrultusunda olayları nesnel biçimde haberleştirip vermekle vazifeli olduğuna, bunu yapan herhangi bir medya kuruluşunun CHP parti stratejisine, kampanyasına uygun yayın yapmadı diye suçlanamayacağına, bunun basın özgürlüğüne müdahale olduğuna, linçlemek, boykot etmek gibi kararların ülke yönetmeye talip bir siyasi parti için, siciline geçecek denli anti demokratik bir tutum olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

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        "BU TÜR SÖYLEMLER, BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE ZARAR VERMEKTEDİR"

        Bu tür açıklamaların, söz konusu medya kuruluşlarında çalışan binlerce gazeteci, muhabir ve basın emekçisini doğrudan etkilediğine, onların iş güvencesini tehlikeye attığına vurgu yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

        "Medya organlarının ekonomik olarak zor duruma düşmesi, kaçınılmaz olarak işten çıkarmalara yol açacaktır. Medya kuruluşları her şeyden önce hakikat mücadelesini yaşam boyu bir ilke haline getirmiş medya emekçilerinin özverili çabaları ile ayakta durur. Medyayı, sonuçlarını düşünmeden hedef almak, antidemokratik baskılarla belli bir yönde yayın yapmasını sağlamaya çalışmak en başta medya emekçilerinin emeğine saygısızlıktır. Öte yandan, bu tür söylemler, demokratik toplumların temel taşlarından biri olan basın özgürlüğüne zarar vermektedir."

        Açıklamada, Anayasa'nın 28. maddesinde yer alan, "Basın hürdür, sansür edilemez." ifadelerine atıfta bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Gazi Mustafa Kemal Atatürk de basın özgürlüğünün önemini vurgulamış ve 'Basın özgürlüğünden doğan sorunları yine basın çözecektir' ifadeleriyle basının kendi iç dinamikleriyle gelişmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu bağlamda, medya kuruluşlarını ve çalışanlarını hedef gösteren açıklamaların son derece sakıncalı olduğunu vurgulamak isteriz. Özellikle bu kuruluşlarda görev yapan gazetecilere yönelik sert üslup ve olumsuz tavır, kabul edilemez bir yaklaşımdır.

        Bu tür söylemler, medya mensuplarını zor durumda bırakacak ve olası bir saldırı veya tehdit durumunda, sorumluluğu büyük olacaktır. Türkiye Basın Federasyonu Yüksek İstişare Kurulu olarak, Sayın Özgür Özel'i sağduyuya davet ediyor, basın özgürlüğünü ve medya emekçilerinin haklarını koruma yönünde daha hassas bir tutum sergilemeye çağırıyoruz."

        Açıklamada imzası yer alan isimler ise şöyle:

        "Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır, Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, Haber 7 Genel Yayın Yönetmeni Osman Ateşli, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Fadime Özkan, Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, Kanal 7 Medya Grubu Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, Türkiye Gazetesi Yazarı Rahim Er, Araştırmacı İhsan Aktaş, Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, Yeni Şafak Gazetesi Ankara Haber Müdürü Fazlı Şahan, Akşam Gazetesi İnternet Genel Yayın Yönetmeni Serkan Fıçıcı, TV100 Program Yapımcısı Başak Şengül, Haber Global Genel Yayın Yönetmeni Taha Dağlı, Milliyet Gazetesi Yazarı Hakkı Öcal, Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdülkadir Selvi, Kanal D Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Gazeteci Hacı Yakışıklı, Beyaz TV Genel Koordinatörü Yeliz Tercanlı, TRT Haber Kanal Koordinatörü Mücahit Eker, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur, Dijital İçerik Üreticisi Adem Metan, Lider Haber Ankara Temsilcisi Ebru Balıkçı, Doç. Dr. İsmail Çağlar, Prof. Dr. Zakir Avşar."

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